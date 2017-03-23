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В Бельгии задержан мужчина, пытавшийся въехать в толпу на автомобиле ({{commentsTotal}})

Полиция усилила меры безопасности в Антверпене. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

В городе Антверпен на севере Бельгии полиция в четверг задержала мужчину, который пытался на большой скорости выехать на автомобиле на торговую улицу с пешеходным движением.

В полиции сообщили, что инцидент произошел в четверг утром, и пешеходам пришлось броситься врассыпную перед приближающимся автомобилем, передает Reuters.

Водитель автомобиля позднее был арестован, а в центре Антверпена были развернуты дополнительные силы полиции и армии. Других деталей представители полиции не сообщили.

Агентство ТАСС передает со ссылкой на бельгийские СМИ, что во время инцидента никто не пострадал. Машина была остановлена военным патрулем, а в ее салоне якобы было обнаружено оружие. Личность находившегося за рулем автомобиля мужчины не известна, предположительно он является выходцем из Северной Африки.

Мэр Антверпена Барт де Вевер заявил, что полиция Антверпена предотвратила возможный теракт.

С лета прошлого года в Европе произошло несколько терактов, в которых в качестве основного средства нападения использовался врезающийся в толпу людей автомобиль. 14 июля 2016 года выходец из Туниса на грузовике врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, в результате чего 86 человек погибли и 308 получили ранения. 19 декабря 2016 года грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в Берлине. Тогда под колесами погибли 11 человек и более 50 получили ранения. Как и в Ницце, теракт совершил выходец из Туниса. 22 марта 2017 года террорист направил автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, в результате чего погибли три человека (включая скончавшегося от ножевых ран полицейского, на которого нападавший набросился после выхода из автомобиля), а 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании. Ответственность за все три нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Редактор: Андрей Крашевский



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