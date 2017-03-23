Организаторы "Евровидения" предложили Юлии Самойловой выступить по видеосвязи

Организаторы конкурса "Евровидение" предложили российской участнице Юлии Самойловой, которой запрещен въезд на Украину, выступать по видеосвязи, говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

По плану союза, Самойлова сперва выступит по спутниковой связи в полуфинале конкурса, а затем, в случае удачного выступления, и в финальной части конкурса.Соответствующее предложение было направлено Первому каналу, который в 2017 году отвечает за российское участие в конкурсе, передает meduza.io.

В организации подчеркнули, что подобных случаев не было за 60-летнюю историю конкурса.

В то же время организаторы продолжают диалог с Киевом с целью обеспечить участие всех артистов в конкурсе.

Украина запретила Юлии Самойловой въезд на три года из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы.