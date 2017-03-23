Член правления IRL: все правление партии и министры должны подать в отставку

Член правления партии IRL Пеэтер Лаурсон сказал, что все правление партии и министры должны подать в отставку. По его мнению, партию мог бы возглавить Марко Михкельсон.

"Лично я думаю, что все правление должно подать в отставку. Одновременно министры могли бы подать в отставку. Партия могла бы выбрать новое правление", – сказал Лаурсон ERR, добавив, что новое правление могло бы вывести партию из состояния упадка.

"Думаю, что у Марко Михкельсона была бы возможность показать, каким образом он выведет партию на лучший уровень. В партии у него достаточно поддержки. Марко Михкельсон – очень хороший кандидат на место руководителя", – отметил он.

Марко Михкельсон сказал в четверг в интервью радионовостям ERR, что представители "республиканского" крыла IRL длительное время тормозили развитие партии. "Их влияние в партии длительное время было практически неизменным и это на самом деле в каком-то смысле было одним из препятствий именно в формировании политического направления и в том, чтобы партия стала более открытой", – сказал Михкельсон.

Лаурсон сказал, что он пришел в IRL из партии Res Publica. "Мы действовали вместе десять лет и разделение на крылья, возможно, не самое лучшее. Конечно важно провести определенные изменения. Если партия попала в такой низкий рейтинг, то нельзя не взять ответственность", – прокомментировал он сказанное Михкельсоном.

Бывший член IRL Тынис Лукас также не стал бы делить на крылья. Однако он признал, что партии не хватает открытости. По его мнению, лицо IRL размыто и одна из причин этого – сотрудничество в нынешней правящей коалиции, которую нельзя назвать правой.