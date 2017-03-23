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В Йыхви текст "Тотального диктанта" зачитает Александр Пашутин ({{commentsTotal}})

Александр Пашутин Автор: vokrug.tv
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Народный артист России Александр Пашутин прочитает 8 апреля в Йыхвиской русской школе в рамках международного проекта "Тотальный диктант" текст Леонида Юзефовича.

Об этом сообщила "Северному побережью" организатор мероприятия в Йыхви директор Ярвеской гимназии Вера Сибрик. "Нам вновь очень повезло, именно в этот день - 8 апреля - в Йыхвиском концертном доме состоится спектакль, посвященный Фаине Георгиевне Раневской. Вместе с другими артистами в нем участвует народный артист России Александр Сергеевич Пашутин, которого знают и любят зрители разных поколений. В прошлом году, когда диктовал текст актер из Нью-Йорка Рустем Галич, в образовательной акции участвовали 132 человека. Нынче ожидают участников еще больше, именно поэтому местом проведения была выбрана гимназия".

Зарегистрироваться на участие можно с 29 марта по адресу: totaldict.ru/johvi.

Редактор: Артур Тооман



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