Президент и глава Госсуда назвали недопустимыми нападки Мартина Хельме на судей

Председатель Государственного суда Прийт Пикамяэ и президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвали недопустимым заявление председателя парламентской фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме в адрес судей Таллиннского окружного суда за решение по однополым бракам, поскольку они не считают правильными словесные нападки депутата Рийгикогу на судей и критику их решений.

Кальюлайд и Пикамяэ в четверг по просьбе ERR прокомментировали выступление Хельме в понедельник вечером в Рийгикогу, когда лидер парламентской фракции консерваторов заявил: "Я действительно хочу, чтобы с этой трибуны прозвучала угроза. Я хочу, чтобы у судей Вирго Саарметса, Амрет Алтнурме и Кайре Пикамяэ покатились головы, потому что нельзя, чтобы какие-то тетеньки собрались и запросто начали переделывать законы Эстонии. А потом решат, что никто их не может тронуть, вот и все. Это просто не пройдет".

Критика Хельме касалась январского решения судей Таллиннского окружного суда по делу о регистрации первого однополого брака, согласно которому Харьюскую уездную управу обязали внести этот брак в регистр народонаселения.

В начале этот заключенный в Швеции брак отказались вносить в эстонский регистр, и запрет был подтвержден Таллиннским административным судом, но Таллиннский окружной суд обязал уездную управу изменить решение. "То обстоятельство, что право Эстонии не предусматривает такой брак, не означает, что право Швеции следует считать противоречащим нашему публичному порядку", - заявила судейская коллегия.

Сам Хельме не считает проблемой упоминание о покатившихся головах судей. "Я считаю, что судьи, которые нарушают закон и выдумывают законы, не должны оставаться на занимаемой должности. Разумеется, эта цитата была прямой реакцией на высказывание министра юстиции [Урмаса] Рейнсалу, что он бы не хотел, чтобы у кого-то создалось впечатление, что с этой трибуны угрожают судьям", - сказал Хельме в четверг ERR.

Рейнсалу с этим не согласился. "Я не могу согласиться с риторикой, когда с трибуны парламента Эстонской Республики говорят в прямом или переносном смысле, что головы судей должны покатиться за какое-то решение. А председатель заседания молчит", - сказал министр юстиции.

Председательствовавший в понедельник на заседании парламента Таави Рыйвас пояснил, что в Рийгикогу просто не принято прерывать выступления депутатов.

Председатель Госсуда ждет четкой позиции от руководства парламента

По мнению Пикамяэ, заявление Хельме является очевидным нападением на принцип разделения властей.

"Я лично и в целом судейское сообщество глубоко обеспокоены этим заявлением, в котором член Рийгикогу подверг нападкам судей Таллиннского окружного суда в связи с их деятельностью в сфере правосудия. По моей оценке, это не просто вмешательство в правосудие, но и персональные нападки на конкретных судей в связи с их профессиональной деятельностью. Хотелось бы надеяться, что и правление Рийгикогу, и совет старейшин как можно быстрее займут четкую позицию [по этому вопросу]", - сказа Пикамяэ ERR.

Бывший председатель Госсуда Мярт Раск также отметил, что депутат парламента по закону свободен в своих высказываниях, но в его роль не должна входить критика судебных решений.

По его словам, невозможно, чтобы не относящийся к делу человек вмешивался в процесс и говорил, противоречит ли решение суда публичным интересам, а потом по какой-то причине его обжаловал. "Те люди, которые защищают свои права, могут подавать апелляцию. Роль законодателя все-таки в том, чтобы принимать такие законы, которые суды смогут исполнять", - сказал Раск.

По мнению Керсти Кальюлайд, заявление Хельме можно рассматривать как угрозу конституционному строю. "Я не хочу говорить о политической культуре в парламенте и элементарной вежливости. Первое — вопрос в первую очередь внутреннего ориентира депутатов, а второму надо научиться еще в детстве. Но если в опасности конституционный строй и баланс ветвей власти, то я не могу молчать, даже если это сознательная провокация", - сказала Кальюлайд в ответ на просьбу ERR прокомментировать заявление Хельме.

Она добавила, что депутаты парламента лучше всего знают или должны были бы знать, что означает разделение властей. "Нападки на независимость судебной власти с трибуны парламента совершенно недопустимы", - подчеркнула президент Эстонии.