В Латвии покупатель сельхозземли должен знать латышский язык на А1

Сейм Латвии принял поправки к закону о продаже сельскохозяйственных угодий, согласно которым покупатель должен будет предоставить документ о знании латышского языка на категорию А1.

Парламентский секретарь Минфина Эдгар Путра, автор предложения, в рамках дебатов указал: А1 — самый низкий уровень знания языка. Он удостоверяет, что человек понимает элементарные тексты на латышском и сам может говорить простыми предложениями.

Путра пояснил, что требования о минимальном уровне знания языка обоснованы. Он напомнил ситуацию, сложившуюся в принадлежащем шведам хозяйстве Приекульского края: там нарушали правила содержания животных, но владелец не знал госязык — и не мог общаться с инспекторами Продовольственно-ветеринарной службы, сообщает lsm.lv

Автор инициативы также указал, что сельское хозяйство сегодня — сложная отрасль, требующая безопасных условий труда. Поскольку на фермах работают в основном латвийцы, нужно знать госязык, чтобы коммуникации ничего не мешало. Он заявил, что подобные нормы есть во Франции и Германии.

Депутат оппозиционного "Согласия" Валерий Агешин в рамках дебатов заявил, что требование о знании языка не защитит от шведских собственников. "Покупателя нельзя ограничить требованиями к языку, поскольку это не государственное или муниципальное должностное лицо. Это необоснованное и дискриминирующее ограничение".

Однако не исключено, что принятые поправки вызовут вопросы Еврокомиссии. Власти Латвии в свое время ввели ограничения на покупку земли иностранцами, заявляя о намерении таким образом ограничить спекуляции. Еврокомиссия потребовала отмены ограничений.

При вступлении в ЕС у Латвии была возможность постановить: иностранцам сельхозугодья продаваться не будут. Реально этот запрет был возможен на семь лет с вероятностью продления еще на три года. В 2014-м срок действия ограничений окончательно вышел.

В мае 2014-го комиссия Сейма рассматривала поправки к закону, согласно которым запрет на продажу земли иностранцам мог бы быть продлен ещё на семь лет. Однако в итоге закон о приватизации земли в сельских округах был пополнен другими поправками, отменяющими запрет на приобретение сельхозугодий гражданами ЕС.