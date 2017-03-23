Актуальная камера 23.02.2017 (18:00)

Знаменитый российский режиссер Роман Виктюк приехал в Эстонию со своим новым спектаклем "Федра". Тридцать лет назад он уже ставил этот классический сюжет в переложении Марины Цветаевой, однако снова решил вернуться к нему и преподнести "Федру" несколько иначе. В новой постановке пьесы, которая считается одной из самых "женских" в русской литературе, сыграли лишь мужчины.