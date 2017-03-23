Бизнес потянулся в Тапа за солдатами НАТО

В связи с прибытием батальона ЕАТО и передислокацией в Тапа Скаутского батальона большое количество предпринимателей проявило интерес к возможности предложить свои услуги в этом небольшом городе Эстонии.

"И извне Тапа [предприниматели] проявили интерес. Заинтересованных было десятки, 30-40 контактов. Сейчас относительно трех еще работаем, они предлагают обслуживание мест проведения свободного времени – питание и другое",- сообщил волостной старейшина Тапа Алари Кирт, по словам которого волость предоставила предпринимателям информацию и местных возможностях и контакты с собственниками недвижимости.

Как отметил Кирт, если связанные с предпринимательством проблемы на свободном рынке так или иначе решаются, то гораздо большую озабоченность у волостной управы вызывает то, где разместить прибывающих в Тапа военнослужащих Скаутского батальона. "Нас заботит, как привлечь тех, кто занимается строительством жилья. В один прекрасны момент несколько сот мужчин из Скаутского батальона переберутся из Палдиски в Тапа – где они станут жить", -риторически вопрошает волостной старейшина.

В Тапа разместится 1200 иностранных военных и постепенно передислоцируется из Палдиски Скаутский батальон, весь процесс передислокации планируется завершить в течение 2018 года.