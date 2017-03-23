Правительство снова не смогло принять решение о будущем Академии МВД

На состоявшемся в четверг заседании правительства опять не удалось принять решения о том, где именно будет располагаться новое учебное здание Академии МВД. В отсутствие окончательного решения о переносе учебного заведения в Нарву исходят из принятого ранее проекта строительства нового учебного корпуса в Таллинне.

Хотя вопрос с переездом еще не решен, проект на строительство в Таллинне нового здания академии уже имеется, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"Так как у нас был заключен договор с Академией МВД о том, что здание будет строиться на улице Казе (в Таллинне), до того, как коалиция принялась обсуждать этот вопрос и думать о переезде в Нарву, с юридической точки зрения проект готовится для улицы Казе", - пояснил архитектор Ээро Эндъярв.

Хотя коалиционное соглашение предусматривает переезд академии в Нарву, развитие комплекса зданий для учебного заведения в столице по-прежнему рассматривается. "Дело в том, что новый проект и архитектурное решение для Академии МВД готовились в Таллинне, точнее, для улицы Казе в Пирита. Государство приняло решение инвестировать в этот проект 12 млн евро. Полная сумма проекта 15 млн, академии нужно внести 2 млн, но такую сумму в ней посчитали слишком большой", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Вопрос о переезде Академии МВД пытаются решить с 2013 года, при этом Министерство внутренних дел выступает против нарвского варианта, опасаясь снижения качества образования студентов, а Министерство юстиции всячески поддерживает перенос ВУЗа на северо-восток страны.

Правительство снова обсудит судьбу академии на заседании в следующий четверг.