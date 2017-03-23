"АК": от нового раунда межсирийских переговоров в Женеве не ждут больших результатов

В Женеве стартовал очередной раунд межсирийских переговоров, на которых Россия пытается выступать посредником между сирийскими властями и оппозиционными группировками, но успех диалога враждующих сторон вызывает большие сомнения.

Последнюю встречу в казахстанской столице Астане, где обсуждались вопросы укрепления перемирия, сирийская вооруженная оппозиция проигнорировала. В Москве это объясняют вмешательством внешних сил, толкающих оппозицию к отказу от переговоров, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"Предыдущие астанинские встречи показали, что опозиция весьма мотивирована. Она туда приезжала и активнейшим образом работала. Вопрос в другом — что, к сожалению, появились демотиваторы, которые за спинами переговорного процесса, за спинами людей, которые участвуют в переговорном процессе, начали ее отговаривать и всячески влиять на нее, для того чтобы она не приезжала, в частности, в Астану", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На начинающихся переговорах в Женеве, на которых главное внимание уделяется политическим аспектам урегулирования конфликта, будет предпринята очередная попытка достичь взаимопонимания. Однако сторонников силового решения среди противоборствующих сторон по-прежнему хватает. В Москве считают, что сегодня свой вклад в примирение должны внести США, которые поддерживали оппозиционеров.

"Если говорить откровенно, им куда-то нужно пристроить 80 000 человек, которых они так или иначе вооружили и обучили. И, наверное, лучшим применением военным талантам вооруженной оппозиции была бы совместная борьба с террористическими организациями типа "Исламского государства" и Аль-Каиды", - сказал замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шаповаленко.

Даже если нынешний раунд переговоров и принесет хоть какой-то результат, до полного урегулирования в Сирии еще далеко.

"Люди уже проснулись и уже живут в совершенно другой реальности, в которой, скажем, быть христианином, или быть шиитом, или быть алавитом на территории суннитского большинства уже представляет собой угрозу для жизни. Надо примерно расчитывать на три-пять-семь лет. Если через три года ситуация будет более-менее под контролем, и там начнется какая-то реконструкция нормальной жизни, и будут международные программы", - сказал научный сотрудник Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Муравьев.

Нынешний раунд переговоров в Женеве ориентировочно продлится до 1 апреля.