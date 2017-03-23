"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки

Два месяца назад съемочная группа программы журналистских расследований "Инсайт" посетила одно из мест проживания бездомных в Таллинне, которые пожаловались, что подростки из близлежащих домов периодически на них нападают. По словам бездомных, группы агрессивных подростков появляются регулярно, а 12 марта один из тех, кто дал интервью "Инсайт", был найден убитым.

"Здесь мы спим, вон там спим, а вот там нас сожгли. Вот, человека в больницу увезли. Об голову варенье разбили", – рассказали бездомные Валерий и Сергей в январском сюжете "Инсайта".

"Это не жизнь, это существование. Как в армии говорили – день прошел, слава богу не убили…", – сокрушался тогда Сергей, который 12 марта был убит в собственной постели.

Спустя несколько дней после убийства второй бездомный, Валерий, рассказал о событиях той ночи. "Я пришел, он уже в крови весь здесь лежал. Ахто лежал там. Я еще крикнул, мужики, я пришел. Тишина. Я говорю, я пришел. Тишина. Подошел, одеяло откидываю – он весь в крови", – рассказал он.

По словам Валерия, виновники – подростки из близлежащих социальных домов. До этого они уже неоднократно нападали на Валерия и его товарищей. На этот раз, считает бездомный, Сергей пытался отпугнуть нападавших с помощью ножа, который он хранил под матрасом.

Этим же ножом Сергея и убили. А уже потом, как рассказывает Валерий, пришел он и увидел товарища в крови. Он признает, что в момент убийства Сергея его не было на месте преступления. Валерий лишь видел подростков, которые убегали из заброшенного здания. Очевидцем убийства был другой бездомный, живущий в заброшенном здании – Ахто, который также утверждает, что не видел лиц нападавших.

Центр экстренных вызовов и скорая помощь сообщают, что регулярных вызовов, связанных с драками или травмами, в районе заброшенного здания зафиксировано не было. С другой стороны, информация о вызовах, относящихся к делу, по которому еще ведется следствие, доступна только правоохранительным органам. "Это дела, о которых мы сейчас не можем говорить. Следствие еще не завершено и все что касается следствия, мы еще не комментируем", – сказал руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Вальтер Пярн.

Самостоятельное расследование

Поскольку от полиции подтверждения получить не удалось, репортер "Инсайта" решил сам расследовать это дело. На следующий день он вернулся к бездомным в сопровождении художника. На месте его ждал сюрприз: накануне вечером Ахто избили неизвестные. "Русские детины. Сопляки с Раадику", – сказал Ахто, по мнению которого те же самые лица убили и Сергея.

По версии Валерия, Ахто били за то, что они дали показания полиции. Ахто никаких версий не строит и подчеркивает, что все равно в момент убийства ничего не видел. Художник составил портреты предполагаемых убийц по описанию Валерия, но никаких доказательств их вины у бездомного нет.

С этими портретами журналист "Инсайт" отправился к социальным домам, на которые указал Валерий. От местных подростков стало известно, что пару дней назад среди молодежи прошел слух об убийстве бездомного. Более того, подростки опознали один из портретов.

В полиции не считают, что нападения подростков на бездомных являются серьезной проблемой. По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Вальтера Пярна, нельзя сказать, что это какой-то растущий вид преступлений, к которому надо относиться серьезно: "Бездомные тоже иной раз ругаются между собой, так что говорить, что тут одни или другие группы конфликтуют с этими бездомными, это… никакого серьезного конфликта тут нет".

Следствие, которое ведут правоохранительные органы, будет построено на результатах экспертиз и фактах, которые недоступны журналистам, поэтому подтверждать или опровергать версию Валерия будет эстонское правосудие.