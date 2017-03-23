rus.err.ee

"Инсайт": можно ли оставить себе случайно найденное оружие? ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Дмитрий Пастухов

В Эстонии нередко находят оружие, происхождение которого неизвестно, но далеко не все жители страны знают, как правильно поступать в таком случае, чтобы не иметь проблем с законом. Что делать с опасной находкой, разбиралась программа журналистских расследований "Инсайт".

По закону, о находке огнестрельного оружия необходимо незамедлительно сообщить в полицию. За первые девять месяцев 2016 года Департаменту полиции и погранохраны было передано 76 единиц найденного оружия, но не все пользуются этой возможностью легализации находок — по незнанию или просто опасаясь обращаться в полицию.

Впрочем, в полиции не согласны с тем, что нелегальное оружие является серьезной проблемой. "Если бы это было в нашем государстве проблемой, было бы существенным риском — мы бы занимались этой проблемой существенно интенсивнее. Сегодня мы призываем людей сообщать о своих находках, действовать в соответствии с законом и даем возможность в соответствии с законом это оружие легализовать", - пояснил майор полиции Свен Пыэрпаас.

Полицейский напомнил, что владение незарегистрированным оружием в Эстонии является уголовным преступлением. "Юридически, непригодным для стрельбы оружие делает только прошедшая по всем правилам процедура деактивации. Время и ржавчина юридически не делают из оружия "не оружие". Действующий закон об оружии предоставляет все разумные регуляции о том, как можно передать старое, незарегистрированное оружие. Никаких санкций в этом случае не применяется", - объяснил он.

После находки оружия нужно вызвать полицию, которая составит акт приема-передачи и отправит оружие на экспертизу, которая удостоверится, что при помощи него не было совершено противозаконных действий. Экспертиза также даст оценку пригодности оружия для стрельбы. После этого в течение шести месяцев будет вестись поиск владельца найденного оружия. Если такой владелец не будет найдет, то нашедший имеет право оформить оружие себе в собственность, получить разрешение и зарегистрировать оружие.

Другие возможные варианты — официально привести оружие в непригодное для стрельбы состояние или продать его человеку, у которого есть соответствующее разрешение.

Исключением является оружие, найденное в общественном транспорте или на объекте недвижимости — тогда находка принадлежит владельцу дома или транспортной фирме.

С точки зрения закона нет разницы, пригодно ли найденное оружие для стрельбы, потому что официально непригодность может установить только экспертиза. В противном случае даже обладание непригодным для стрельбы оружием может стать основанием для уголовного преследования.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Президент и глава Госсуда назвали недопустимыми нападки Мартина Хельме на судей
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки
Эстонские военные в Тапа переселятся в палатки, чтобы освободить казармы для коллег по НАТО
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"
Горсобрание Нарвы не восстановило финансирование Нарвского музея
В Таллинне текст "Тотального диктанта" зачитает Дмитрий Харатьян

Известный российский актtр театра и кино Дмитрий Харатьян прибудет в Таллинн специально, чтобы выступить в роли "диктатора" во время всемирной акции грамотности.

Добавлено интервью артиста "Актуальной камере"

"Инсайт": можно ли оставить себе случайно найденное оружие?
Член правления IRL: все правление партии и министры должны подать в отставку
Бизнес потянулся в Тапа за солдатами НАТО
Мнение / Интервью
Роман Виктюк о спектакле "Федра": поэтический театр – это вершина театра

Знаменитый российский режиссер Роман Виктюк приехал в Эстонию со своим новым спектаклем "Федра". Тридцать лет назад он уже ставил этот классический сюжет в переложении Марины Цветаевой, однако снова решил вернуться к нему и преподнести "Федру" несколько иначе. В новой постановке пьесы, которая считается одной из самых "женских" в русской литературе, сыграли лишь мужчины.

Цахкна: одни и те же люди сидят и правят
Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
Виктор Сольц: бред со смыслом
ИДА-ВИРУМАА
ВИДЕО: Новое творение нарвской стрит-арт художницы Елены Колли
ДТП возле Йыхви, движение на шоссе Таллинн-Нарва ограничено
В Йыхви текст "Тотального диктанта" зачитает Александр Пашутин
Убивший человека и расчленивший его труп нарвитянин может досрочно выйти из тюрьмы
Нарвский Александровский собор вернут EELK
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Под Тарту могут построить целлюлозный завод за миллиард евро
Новый водный центр хотят построить в малонаселенном районе, EAS верит в его рентабельность
ФОТО: в Эстонию привезли технику для тактической группы НАТО
ЗА РУБЕЖОМ
"АК": от нового раунда межсирийских переговоров в Женеве не ждут больших результатов
В Латвии покупатель сельхозземли должен знать латышский язык на А1
Пожар на огромном складе боеприпасов под Харьковом может продлиться несколько дней
В Бельгии задержан мужчина, пытавшийся въехать в толпу на автомобиле
ЕС вызвал турецкого посла из-за угроз Эрдогана в адрес европейцев
Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании, ответственность взяло на себя ИГ
ЭСТОНИЯ
Михкельсона прочат в новые лидеры IRL

Если председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна сумеет изменить устав партии, снизив тем самым влияние ее "республиканского" крыла, то побороться за пост нового лидера политической силы может Марко Михкельсон.

Правительство снова не смогло принять решение о будущем Академии МВД
На ярмарке труда в Пярну предложили около 700 вакансий
Арво Сарапуу пожаловался на Eesti Ekspress в Совет по прессе
Решение по делу Каура Кендера суд огласит в мае
Суд приговорил известного рэпера к полугоду тюрьмы за ограбление в Пыхья-Таллинне
Эстония занимает шестое место в мире по легкости осуществления сделок с недвижимостью
ЭКОНОМИКА
Грузооборот портов стран Балтии за два месяца 2017 года вырос на 2,5%
Концерн Baltika вновь вышел в прибыль
10:58
Elering заключил с Eesti Gaas договор о гарантированном запасе газа
09:52
ЕС предложит Великобритании после брексита зону свободной торговли
22.03
Предприниматели: налоговая политика приведет к повышению цен на товары
22.03
Кооперативный банк получит от Таллинна более миллиона евро
22.03
LHV: из-за отмывания денег в Эстонии могут возникнуть проблемы с платежами в долларах
СПОРТ
Перед футбольным матчем с Хорватией гимн Эстонии исполнит хор Таллиннского университета
Наставник "Калева" объяснил неудачу в Балтийской лиге
Во втором круге турнира в Майами Контавейт сыграет против россиянки Макаровой
Новый сезон в женском футболе откроет матч за Суперкубок
Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Майами
Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Аугуст Энглас
Баскетбольный клуб "Калев/Крамо" будет рекламировать Таллинн за 40 000 евро
"Калев/Крамо" одолел минский "Цмоки" в Единой лиге ВТБ
КУЛЬТУРА
В Музее оккупаций открывается экспозиция о драме чехословацких евреев в ГУЛаге
На киноэкраны выходит совместный эстоно-узбекский фильм "Дом для русалок"
Дирижер Михаил Герц рассказал "АК+" о футболе, музыке и жизни
Ушел из жизни один из отцов рок-н-ролла Чак Берри
Eesti Laul
Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения" на три года
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
РАЗНОЕ
ФОТО: Метеорологи обновили атлас облаков
ETV+ в память о Лембите Ульфсаке покажет интервью с маэстро и фильм "Мандарины"
Юри Ратас примет участие в мероприятии "Eesti Vabariik 100" в эстонской церкви в Петербурге
На новой выставке в Летной гавани можно будет провести спасательную операцию
К программе языкового погружения присоединился 21 детский сад Таллинна
etv+
Последние новости
22:12
"Инсайт": можно ли оставить себе случайно найденное оружие?
22:03
В пятницу переменная облачность, местами небольшие осадки, +1.. +6
21:32
ВИДЕО: Новое творение нарвской стрит-арт художницы Елены Колли
21:30
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки
21:20
Горсобрание Нарвы не восстановило финансирование Нарвского музея
21:09
ДТП возле Йыхви, движение на шоссе Таллинн-Нарва ограничено
21:05
Михкельсона прочат в новые лидеры IRL
20:49
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"
20:48
Актуальная камера 23.03.2017 (20:00)
20:41
Правительство снова не смогло принять решение о будущем Академии МВД
20:29
"АК": от нового раунда межсирийских переговоров в Женеве не ждут больших результатов
19:49
Бизнес потянулся в Тапа за солдатами НАТО
19:36
На ярмарке труда в Пярну предложили около 700 вакансий
18:59
Эстонские военные в Тапа переселятся в палатки, чтобы освободить казармы для коллег по НАТО
Полезно знать
Топ читаемости
22.03
Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак
22.03
Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения" на три года
16:48
Организаторы "Евровидения" предложили Юлии Самойловой выступить по видеосвязи
17:01
Пожар на огромном складе боеприпасов под Харьковом может продлиться несколько дней
22.03
ФОТО: в результате серии нападений вблизи парламента Великобритании погибли четыре человека
21:09
ДТП возле Йыхви, движение на шоссе Таллинн-Нарва ограничено
13:30
В центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы РФ
09:57
Убивший человека и расчленивший его труп нарвитянин может досрочно выйти из тюрьмы
22.03
ФОТО: в Эстонию привезли технику для тактической группы НАТО
13:13
В Таллинне текст "Тотального диктанта" зачитает Дмитрий Харатьян
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 23.02.2017 (18:00)

ПОГОДА
В четверг синоптики обещают весеннюю погоду
Эстония
Эксперты: проблемы детей с гиперактивностью надо решать на государственном уровне
Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
Совет Больничной кассы отложил решение вопроса о зарплатах медиков на апрель
Число ДТП в Эстонии за 2016 год заметно превысило ранее озвученные цифры
Комиссия Рийгикогу учит депутатов правильно общаться с Россией
Жители Луунья на глазах премьера выступили против принудительного слияния волости с Тарту
За рубежом
Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании, ответственность взяло на себя ИГ
Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта
ВИДЕО: в центре Лондона прошли антитеррористические учения
В России годовщину крымских событий отметили спортивными состязаниями
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ
Российские водители-дальнобойщики готовятся к забастовке