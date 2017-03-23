"Инсайт": можно ли оставить себе случайно найденное оружие?

В Эстонии нередко находят оружие, происхождение которого неизвестно, но далеко не все жители страны знают, как правильно поступать в таком случае, чтобы не иметь проблем с законом. Что делать с опасной находкой, разбиралась программа журналистских расследований "Инсайт".

По закону, о находке огнестрельного оружия необходимо незамедлительно сообщить в полицию. За первые девять месяцев 2016 года Департаменту полиции и погранохраны было передано 76 единиц найденного оружия, но не все пользуются этой возможностью легализации находок — по незнанию или просто опасаясь обращаться в полицию.

Впрочем, в полиции не согласны с тем, что нелегальное оружие является серьезной проблемой. "Если бы это было в нашем государстве проблемой, было бы существенным риском — мы бы занимались этой проблемой существенно интенсивнее. Сегодня мы призываем людей сообщать о своих находках, действовать в соответствии с законом и даем возможность в соответствии с законом это оружие легализовать", - пояснил майор полиции Свен Пыэрпаас.

Полицейский напомнил, что владение незарегистрированным оружием в Эстонии является уголовным преступлением. "Юридически, непригодным для стрельбы оружие делает только прошедшая по всем правилам процедура деактивации. Время и ржавчина юридически не делают из оружия "не оружие". Действующий закон об оружии предоставляет все разумные регуляции о том, как можно передать старое, незарегистрированное оружие. Никаких санкций в этом случае не применяется", - объяснил он.

После находки оружия нужно вызвать полицию, которая составит акт приема-передачи и отправит оружие на экспертизу, которая удостоверится, что при помощи него не было совершено противозаконных действий. Экспертиза также даст оценку пригодности оружия для стрельбы. После этого в течение шести месяцев будет вестись поиск владельца найденного оружия. Если такой владелец не будет найдет, то нашедший имеет право оформить оружие себе в собственность, получить разрешение и зарегистрировать оружие.

Другие возможные варианты — официально привести оружие в непригодное для стрельбы состояние или продать его человеку, у которого есть соответствующее разрешение.

Исключением является оружие, найденное в общественном транспорте или на объекте недвижимости — тогда находка принадлежит владельцу дома или транспортной фирме.

С точки зрения закона нет разницы, пригодно ли найденное оружие для стрельбы, потому что официально непригодность может установить только экспертиза. В противном случае даже обладание непригодным для стрельбы оружием может стать основанием для уголовного преследования.