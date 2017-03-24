Скончался еще один раненый во время нападения в Лондоне

Число жертв нападения в Лондоне выросло после того, как в больнице скончался 75-летний мужчина, получивший травмы в ходе террористического нападения у здания британского парламента.

Имя погибшего пока не называется, передает Би-Би-Си.

В среду, 22 марта, в результате теракта в центре Лондона погибли двое прохожих и полицейский. Мэр Лондона Садик Хан назвал имена погибших от рук террориста: это полицейский Кит Палмер, а также британка Аиша Фрейд и американец Курт Кохран.

Совершивший нападение был застрелен полицией.

Ответственность за эту акцию взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Полиция сообщила, что мужчину, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона, звали Халид Масуд. Ему было 52 года, он уроженец английского графства Кент. Масуд был известен полиции: в прошлом его привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка.

В первый раз Масуд был осужден в 1983 году за повреждение имущества, а в последний – в 2003 году за незаконное владение холодным оружием.

Помимо этого полиция объявила об аресте семерых человек в связи с нападением.

В Лондоне прошел траурный митинг в память о жертвах теракта

Несколько тысяч человек собрались вечером в четверг на Трафальгарской площади в центре Лондона на траурный митинг в память о жертвах теракта.

Митинг начался с минуты молчания. Затем участники зажгли свечи и установили их на ступенях лестницы у Национальной картинной галереи.

Днем 22 марта в 14:40 по местному времени (16:40 по восточноевропейскому времени) мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. Затем он свернул к зданию британского парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Вооруженный полицейский наряд застрелил нападавшего.