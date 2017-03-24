Евгения Криштафовича исключили из Свободной партии

Правление Свободной партии исключило из партии Евгения Криштафовича, поскольку, по их мнению, он постоянно наговаривал на партию и распространял ложные утверждения о членах партии.

На прошедшем 12 января в Тарту собрании правление решило, что Криштафовичу дадут еще один шанс и исключат в том случае, если он продолжит подобную деятельность, сообщил исполнительный директор Свободной партии Мярт Меэсак.

Поскольку, по мнению партии, он продолжил деятельность, которая противоречит уставу Свободной партии, то правление все же решило его исключить.

"Криштафович исключен из партии согласно пункту 2.3.1 устава партии, который предусматривает, что правление может исключить члена партии в случае, если он совершил недостойный поступок или действует в противоречии с уставом Свободной партии. Криштафович, распространяя ложные утверждения и очерняя партию, неоднократно совершал недостойные действия", – отметил Меэсак.

Криштафович сравнил решение партии с мартовским депортациями

Как сообщил Евгений Криштафович в Facebook, незадолго до полуночи ему позвонили журналисты и спросили, знает ли он о том, что его исключили из партии. "Честно говоря я не знал, я спал. Правление поступило как во время мартовской депортации, когда ночью собрались где-то в темной комнате без свидетелей и составили список врагов партии, которых отправить в Сибирь. Кандидат на пост председателя от оппозиции, конечно – первый номер в этом списке. До выборов остался месяц и они знают, что у меня достаточно большая поддержка в партии, чтобы угрожать позициям так называемого "единственного серьезного кандидата Артура Тальвика".