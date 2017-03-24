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Стоимость жилья выросла в прошлом году на 4,7% ({{commentsTotal}})

Автор: Postimees/Scanpix
Экономика
Экономика

Стоимость жилья в Эстонии в прошлом году по сравнению со средним показателем 2015 года выросла на 4,7%, в годовом сравнении цены на квартиры повысились на 4,5%, а на дома – на 5,4%

В 2011 году годовое изменение индекса стоимости жилья составило 8,5%, в 2012 – 7,3%, в 2013 – 10,7%, в 2014 – 13,7%, и в 2015 – 6,9%, сообщил Департамент статистики.

Стоимость квартир выросла в 2016 году по сравнению со средним показателем 2015 года во всех трех рассматриваемых регионах: в Таллинне на 3,4%, в прилегающих к столице регионах, а также в Тарту и Пярну – на 5,4%, в остальных регионах Эстонии – на 8,6%.

В четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом индекс стоимости жилья вырос на 1,2%, а по сравнению с четвертым кварталом 2015 года – на 7,7%.

Редактор: Ирина Киреева



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