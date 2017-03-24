Европейский суд примет решение по требованию Эстонии вернуть выплаченный ЕС сахарный штраф

Европейский суд должен вынести в пятницу решение по вопросу о возврате Эстонии более 34 млн евро штрафа за излишки складированного сахара, передали утренние теленовости ETV+.

Соответствующее требование было подготовлено и передано в ЕС правительством в 2015 году. Спор об излишке складированного сахара связан с сомнениями в том, что Еврокомиссия выполнила свои обязательства по гарантии публикации в Вестнике ЕС необходимых правовых актов на эстонском языке. Это должно было произойти в день вступления Эстонии в Евросоюз.

По решению Общего суда ЕС, Еврокомиссия к концу 2012 года вернула Эстонии внесенные в бюджет союза 6,6 млн евро. Опираясь на это же решение, правительство добивалось возвращения и выплаченных за излишки складированного сахара 34,3 млн евро.