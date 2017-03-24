Долг правительственного сектора сократился ({{commentsTotal}})
Профицит бюджета правительственного сектора в прошлом году, по первоначальным данным, составил 0,3% ВВП и уровень долга – почти 10% процентов ВВП, передала служба новостей "Радио 4".
По данным Департамента статистики, связанные с правительством обязательства сократились на 3% и объем долгосрочных облигаций, выданных центральному правительству общественно-правовыми учреждениями и фондами, уменьшился на 7%. Доля внешнего долга от долговых обязательств центрального правительства составила 52%. Общий уровень задолженности местных самоуправлений по сравнению с 2015 годом сократился на 3%.
Редактор: Ирина Киреева