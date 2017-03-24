Евгений Криштафович еще поборется за свое место в Свободной партии

Евгений Криштафович, которого вечером 23 марта правление Свободной партии исключило из партии, считает это решение угрозой демократии. По его словам, если партия продолжит прежний курс, то она исчезнет с политического небосклона Эстонии.

"Криштафович исключен из партии согласно пункту 2.3.1 устава партии, который предусматривает, что правление может исключить члена партии в случае, если он совершил недостойный поступок или действует в противоречии с уставом Свободной партии. Криштафович, распространяя ложные утверждения и очерняя партию, неоднократно совершал недостойные поступки", – прокомментировал в СМИ решение правления исполнительный директор Свободной партии Мярт Меэсак.

По словам Криштафовича, он получил такое же обоснование своего исключения из партии. "Никаких примеров ложных утверждений и клеветы на партию якобы бывших с моей стороны приведено не было. По-видимому, мое исключение связано с критикой использования так называемых "крышевых денег" и критикой ограничения свободы действий региональных отделений партии".

"Правление внесло поправки в устав партии, согласно которым ограничивается самостоятельность региональных отделений. Во многих регионах члены партии не хотят идти на местные выборы по спискам избирательных союзов, а хотят избираться по партийным спискам", – добавил Криштафович.

На вопрос, что он собирается делать, Криштафович с усмешкой ответил: "Выпью кофе. С утра было столько звонков от членов партии, что еще не успел. Поскольку решение о моем исключении принимало правление, а не общее собрание партии, то, думаю, что этот вопрос можно вынести на общее собрание. Посмотрим, что скажут остальные члены партии".

По мнению Криштафовича, его исключение из партии за месяц до съезда партии, на котором он собирался побороться за кресло председателя партии, убивает партийную демократию, так как в результате этого решения правления остался один кандидат (Артур Тальвик – прим. ред.), как в советское время. "Такие действия ведут к тоталитаризму и в целом гибельны для партии".

"Необходимо сохранить свободный механизм участия в политической жизни, чтобы бороться с популизмом и монополизмом главных политических сил в стране. Это была одна из главных целей, когда создавалась Свободная партия. Буду прилагать все усилия, чтобы сохранить идеалы партии. Правда, в партии должна произойти революция, которая все изменит до корней", – считает Криштафович.

Напомним, что правление Свободной партии 12 января первый раз обсуждало вопрос об исключении Криштафовича из партии.

8 марта Евгений Криштафович объявил о том, что будет участвовать на апрельском съезде партии в выборах председателя партии. Конкурировать он собирался с Артуром Тальвиком, который призывал исключить Криштафовича за критику распределения "крышевых денег" (деньги, выделяемые политическим партиям, представленным в Рийгикогу, на реализацию небольших проектов в регионах - прим. ред.).