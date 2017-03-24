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ВИДЕО: Спасатели вытащили на берег рыбака, провалившегося под лед на озере Харку ({{commentsTotal}})

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В четверг спасатели доставили на берег озера Харку провалившегося под лед рыбака. Через несколько часов еще один рыбак провалился под лед на озере Маарду.

В 14:14 спасателям поступило сообщение, что примерно в 20 метрах от берега озера Харку под лед провалился мужчина, сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента. Сам мужчина также звал на помощь. Спасатели ныммеской команды в 14:31 достали мужчину из воды, доставили его на берег и передали скорой помощи.

В 16:13 спасателям сообщили о провалившемся под лед на озере Маарду. По словам звонившего, мужчина находился в проруби примерно в 30 метрах от берега и размахивал руками. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, он успел самостоятельно выбраться из проруби. Скорая помощь на берегу осмотрела промокшего насквозь мужчину и разрешила ему отправиться домой.

Спасатели еще раз напоминают, что сезон зимней рыбалки закончен.

Редактор: Ирина Киреева



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