rus.err.ee

"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные ({{commentsTotal}})

Рубрика "Нескучный Weekend". Автор: ERR
Разное
Разное

Представляем подборку мероприятий от Карины Эрлих, которые можно посетить в предстоящий weekend.

Пятница, 24 марта

Группа Океан Ельзы многократно признана публикой и критиками как лучшая рок-группа СНГ и Восточной Европы. Океан Ельзи – это экспрессивный, самоотверженный концертный драйв, уникальное сочетание истинной славянской мелодичности с мощной роковой энергетикой. Создана 12 октября 1994 года во Львове. Дебютный альбом "Там, де нас нема" сразу же становится очень популярным. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук. "Океан Ельзи" выступит на сцене ледового холла Тондираба в пятницу, 24 марта, в 20.00.

Информация на Facebook.

 

Суббота, 25 марта

C 25 по 26 марта в Центре русской культуры пройдут спектакли Международного театрального фестиваля "Балтийский берег", в котором примут участие молодежные театры из Латвии, Литвы и Эстонии. Во время фестиваля можно увидеть постановки "Две стрелы" театра-студии "Солярис" (Таллинн, Эстония, режиссёр – Ирина Томингас), "Собаки (прощай, овраг)" театра танца "Angel Project" (Вильнюс, Литва, режиссёр – Юрий Попов), "Ньяя" молодежного театра "Яблоко" (Раквере, Эстония, режиссер – Ольга Жулай), "Женитьбы Бальзаминова" молодежная студия театра "Йорик" (Резекне, Латвия, режиссер – Лариса Щукина).

25 марта в ледовом холле "Тондираба" пройдет боксерское представление Warriors Fight Series, в котором выступят как профессиональные боксеры, так и любители. В рамках боксерского вечера запланирован и один необычный поединок. Опытный судья Александр Макушин, известный далеко за пределами ринга, проведет бой против организатора боксерского представления Тыниса Гринкина. Формат шоу-поединка - четыре раунда по две минуты. В свое время 57-летний Макушин неоднократно становился чемпионом Эстонии. 36-летний Гринкин впервые стал чемпионом страны в прошлом году.

Информация на Facebook.

Поклонников театрального искусства ждет незабываемый вечер в концертном доме Nordea. Дмитрий Дюжев – известный российский актер подарит зрителям самое значительное произведение великого русского поэта А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Шедевр А.С. Пушкина не утратил своей актуальности, и по-прежнему любим и почитаем миллионами людей. Безусловно, подобный спектакль является одним из интереснейших жанров, где исполнитель вместе со зрителями заново осмысливает "энциклопедию русской жизни". Каждый такой спектакль делается "здесь и сейчас" и поэтому является абсолютно уникальным явлением. В спектакле прозвучит музыка выдающегося композитора Сергея Прокофьева, а исполнит ее на фортепиано Наталья Гаврилова. Изысканный и духовный спектакль "Евгений Онегин" в исполнении Дмитрия Дюжева никого не оставит равнодушным и поможет вновь оценить шедевр мировой литературы. Спектакль пройдет в субботу, 25 марта, в 19.00.

Информация на Facebook.

В Русском театре в субботу можно увидеть пьесу "Фюрер, прикажи!". Сама пьеса написана в форме монолога австрийской еврейки, которая любила и боготворила своего фюрера. Для автора эта тема очень личностная: ее прабабушка погибла в одном из концентрационных лагерей. В своей дипломной работе выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Виталий Когут вместе с тремя студентками-выпускницами Вильяндиской академии культуры Тартуского университета – Екатериной Бурдюговой, Даяной Загорской и Карин Ламсон – пробует пройти путь страсти, эйфории и разочарования австрийской девушки. Возможно ли понять героиню пьесы, простить или принять? Какова цена искупления, если оно в принципе возможно? Спектакль состоится в субботу, 25 марта, в 18.00 на сцене Русского театра Эстонии.

Информация на сайте театра.

В Таллинн с гастролями приезжает группа "Воскресенье" с программой "Лучшие песни". "Как вы яхту назовете – так она и поплывет". Назовите группу "Машина Времени" — и она покатится, подминая под себя годы. У слова "воскресенье" есть два смысла — и оба они применительно к истории группы верны. Она действительно относится ко всей обязательной программе шоу-бизнеса довольно расслабленно, существуя уже 35 лет в режиме "выходного дня". И ни одна другая группа в истории российской рок-музыки не распадалась и не воскресала так часто, в самых неожиданных составах и под самыми разными названиями. В субботу, 25 марта, группа выйдет на сцену Rock Cafe в 21.00 с программой "Лучшие песни"!

Информация на Facebook.

Воскресенье, 26 марта

Музыкально-цирковое представление по мотивам сказки про Буратино порадует в это воскресенье самых маленьких зрителей. Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе, по прозванию Сизый Нос. Однажды ему попалось под руку обыкновенное полено для топки очага. Так начинается всеми любимая сказка о Буратино. Этот мальчик переживает массу приключений вместе со своими друзьями очаровательной куклой Мальвиной и спокойным и немного отстраненным Пьеро. Они спасаются от Карабаса Барабаса, хитрющей лисы Алисы и кота Базилио. В спектакле принимают участие артисты из Санкт-Петербурга, цирковые артисты из Украины и Литвы, а также артисты Русского Драматического театра Эстонии и театра танца Рада Таллинн. Яркие костюмы, декорации, прекрасная сцена, музыка, участие цирковых артистов и еще много интересного ждет детей и взрослых на весенних каникулах в воскресенье, 26 марта, в концертном доме Nordea в 13.00.

Информация на Facebook.

Приглашаем Вас на захватывающую экскурсию в Таллиннский ботанический сад. Экскурсовод, Екатерина Богомаз, поможет Вам окунуться в атмосферу запахов и тепла в Таллиннском ботаническом саду, увидеть экзотические растения и послушать интересные истории о них, или узнать необычные факты. Экскурсия состоится 26 марта в 13.00 и продлится 1,5 часа. Регистрация обязательна по e-mail: info@guideclub.ee.

Артист Русского театра Эстонии Сергей Черкасов представит поэзо-концерт "Л.Ю.Б.Л.Ю." по произведениям Владимира Владимировича Маяковского. Мало кто знает Маяковского, как тончайшего лирика с трепетной и очень ранимой душой. Маяковского одни ругали, другие хвалили, одни до сих пор видят в нем большого талантливого художника, другие отказывают ему во всем. Поэтический концерт Сергея Черкасова состоится 26 марта, в воскресенье, в 19.00, в кафе "Пушкин" по адресу: Нарвское шоссе 36.

Информация на Facebook.

Редактор: Дина Малова



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Эстония проиграла Еврокомиссии в споре по сахарному штрафу
Евгений Криштафович еще поборется за свое место в Свободной партии
ВИДЕО: Спасатели вытащили на берег рыбака, провалившегося под лед на озере Харку
Евгения Криштафовича исключили из Свободной партии
В выходные Эстония переходит на летнее время
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки

Два месяца назад съемочная группа программы журналистских расследований "Инсайт" посетила одно из мест проживания бездомных в Таллинне, которые пожаловались, что подростки из близлежащих домов периодически на них нападают. По словам бездомных, группы агрессивных подростков появляются регулярно, а 12 марта один из тех, кто дал интервью "Инсайт", был найден убитым.

Lisapealkiri
МВД предлагает упростить систему наказаний за легкие проступки
Президент и глава Госсуда назвали недопустимыми нападки Мартина Хельме на судей
Бизнес потянулся в Тапа за солдатами НАТО
Мнение / Интервью
В Таллинне текст "Тотального диктанта" зачитает Дмитрий Харатьян

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Харатьян прибудет в Таллинн специально, чтобы выступить в роли "диктатора" во время всемирной акции грамотности. В интервью ERR актер сказал, что такое предложение было для него неожиданностью и он очень ждет встречи с таллиннской аудиторией. Он также признался, что в школе имел четверку по русскому языку.

Цахкна: одни и те же люди сидят и правят
Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
Виктор Сольц: бред со смыслом
ИДА-ВИРУМАА
Ночью в Нарве сгорел автомобиль
ДТП в волости Йыхви: погибла 10-летняя девочка
ВИДЕО: Новое творение нарвской стрит-арт художницы Елены Колли
Горсобрание Нарвы не восстановило финансирование Нарвского музея
В Йыхви текст "Тотального диктанта" зачитает Александр Пашутин
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Под Тарту могут построить целлюлозный завод за миллиард евро
Новый водный центр хотят построить в малонаселенном районе, EAS верит в его рентабельность
ФОТО: в Эстонию привезли технику для тактической группы НАТО
ЗА РУБЕЖОМ
МВД Украины назвало имя убийцы Павла Вороненкова
Порошенко попросит помощи НАТО в разминировании складов под Харьковом
Скончался еще один раненый во время нападения в Лондоне
"АК": от нового раунда межсирийских переговоров в Женеве не ждут больших результатов
В Латвии покупатель сельхозземли должен знать латышский язык на А1
Пожар на огромном складе боеприпасов под Харьковом может продлиться несколько дней
ЭСТОНИЯ
Договоры членов правления Больничной кассы продлили

Совет Кассы по безработице на сегодняшнем собрании единогласно принял решение продлить договоры членов правления Кассы по безработице на следующие пять лет.

Министерство образования планирует вывести из Таллинна около 100 рабочих мест
"Инсайт": можно ли оставить себе случайно найденное оружие?
Михкельсона прочат в новые лидеры IRL
Правительство снова не смогло принять решение о будущем Академии МВД
На ярмарке труда в Пярну предложили около 700 вакансий
Эстонские военные в Тапа переселятся в палатки, чтобы освободить казармы для коллег по НАТО
ЭКОНОМИКА
Канцлер права Юлле Мадизе через Госсуд добивается отмены новых алкогольных акцизов
Долг правительственного сектора сократился
08:36
Стоимость жилья выросла в прошлом году на 4,7%
23.03
Грузооборот портов стран Балтии за два месяца 2017 года вырос на 2,5%
23.03
Концерн Baltika вновь вышел в прибыль
23.03
Elering заключил с Eesti Gaas договор о гарантированном запасе газа
23.03
ЕС предложит Великобритании после брексита зону свободной торговли
СПОРТ
Перед футбольным матчем с Хорватией гимн Эстонии исполнит хор Таллиннского университета
Наставник "Калева" объяснил неудачу в Балтийской лиге
Во втором круге турнира в Майами Контавейт сыграет против россиянки Макаровой
Новый сезон в женском футболе откроет матч за Суперкубок
Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Майами
Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Аугуст Энглас
Баскетбольный клуб "Калев/Крамо" будет рекламировать Таллинн за 40 000 евро
"Калев/Крамо" одолел минский "Цмоки" в Единой лиге ВТБ
КУЛЬТУРА
В Музее оккупаций открывается экспозиция о драме чехословацких евреев в ГУЛаге
Роман Виктюк о спектакле "Федра": поэтический театр – это вершина театра
На киноэкраны выходит совместный эстоно-узбекский фильм "Дом для русалок"
Дирижер Михаил Герц рассказал "АК+" о футболе, музыке и жизни
Eesti Laul
Кремль прокомментировал запрет на въезд российской участницы "Евровидения" в Украину
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
РАЗНОЕ
"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные
ФОТО: Метеорологи обновили атлас облаков
ETV+ в память о Лембите Ульфсаке покажет интервью с маэстро и фильм "Мандарины"
Юри Ратас примет участие в мероприятии "Eesti Vabariik 100" в эстонской церкви в Петербурге
На новой выставке в Летной гавани можно будет провести спасательную операцию
etv+
Последние новости
12:58
"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные
12:55
Договоры членов правления Больничной кассы продлили
12:43
МВД Украины назвало имя убийцы Павла Вороненкова
12:14
Канцлер права Юлле Мадизе через Госсуд добивается отмены новых алкогольных акцизов
12:03
Министерство образования планирует вывести из Таллинна около 100 рабочих мест
11:38
Эстония проиграла Еврокомиссии в споре по сахарному штрафу
11:12
ВИДЕО: Спасатели вытащили на берег рыбака, провалившегося под лед на озере Харку
10:25
Евгений Криштафович еще поборется за свое место в Свободной партии
10:05
МВД предлагает упростить систему наказаний за легкие проступки
09:45
В выходные Эстония переходит на летнее время
09:34
Долг правительственного сектора сократился
08:36
Стоимость жилья выросла в прошлом году на 4,7%
08:05
Порошенко попросит помощи НАТО в разминировании складов под Харьковом
07:40
Евгения Криштафовича исключили из Свободной партии
Полезно знать
Топ читаемости
22.03
Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак
00:20
ДТП в волости Йыхви: погибла 10-летняя девочка
23.03
Организаторы "Евровидения" предложили Юлии Самойловой выступить по видеосвязи
23.03
Эстонские военные в Тапа переселятся в палатки, чтобы освободить казармы для коллег по НАТО
23.03
В центре Киева застрелили бывшего депутата Госдумы РФ
07:05
Ночью в Нарве сгорел автомобиль
23.03
Пожар на огромном складе боеприпасов под Харьковом может продлиться несколько дней
07:40
Евгения Криштафовича исключили из Свободной партии
23.03
Бизнес потянулся в Тапа за солдатами НАТО
23.03
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 23.03.2017 (20:00)

ПОГОДА
В пятницу переменная облачность, местами небольшие осадки, +1.. +6
Эстония
"Инсайт": можно ли оставить себе случайно найденное оружие?
Михкельсона прочат в новые лидеры IRL
Правительство снова не смогло принять решение о будущем Академии МВД
На ярмарке труда в Пярну предложили около 700 вакансий
Эксперты: проблемы детей с гиперактивностью надо решать на государственном уровне
Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
За рубежом
"АК": от нового раунда межсирийских переговоров в Женеве не ждут больших результатов
Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании, ответственность взяло на себя ИГ
Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта
ВИДЕО: в центре Лондона прошли антитеррористические учения
В России годовщину крымских событий отметили спортивными состязаниями
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ