"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные

Пятница, 24 марта

Группа Океан Ельзы многократно признана публикой и критиками как лучшая рок-группа СНГ и Восточной Европы. Океан Ельзи – это экспрессивный, самоотверженный концертный драйв, уникальное сочетание истинной славянской мелодичности с мощной роковой энергетикой. Создана 12 октября 1994 года во Львове. Дебютный альбом "Там, де нас нема" сразу же становится очень популярным. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук. "Океан Ельзи" выступит на сцене ледового холла Тондираба в пятницу, 24 марта, в 20.00.

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Суббота, 25 марта

C 25 по 26 марта в Центре русской культуры пройдут спектакли Международного театрального фестиваля "Балтийский берег", в котором примут участие молодежные театры из Латвии, Литвы и Эстонии. Во время фестиваля можно увидеть постановки "Две стрелы" театра-студии "Солярис" (Таллинн, Эстония, режиссёр – Ирина Томингас), "Собаки (прощай, овраг)" театра танца "Angel Project" (Вильнюс, Литва, режиссёр – Юрий Попов), "Ньяя" молодежного театра "Яблоко" (Раквере, Эстония, режиссер – Ольга Жулай), "Женитьбы Бальзаминова" молодежная студия театра "Йорик" (Резекне, Латвия, режиссер – Лариса Щукина).

25 марта в ледовом холле "Тондираба" пройдет боксерское представление Warriors Fight Series, в котором выступят как профессиональные боксеры, так и любители. В рамках боксерского вечера запланирован и один необычный поединок. Опытный судья Александр Макушин, известный далеко за пределами ринга, проведет бой против организатора боксерского представления Тыниса Гринкина. Формат шоу-поединка - четыре раунда по две минуты. В свое время 57-летний Макушин неоднократно становился чемпионом Эстонии. 36-летний Гринкин впервые стал чемпионом страны в прошлом году.

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Поклонников театрального искусства ждет незабываемый вечер в концертном доме Nordea. Дмитрий Дюжев – известный российский актер подарит зрителям самое значительное произведение великого русского поэта А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Шедевр А.С. Пушкина не утратил своей актуальности, и по-прежнему любим и почитаем миллионами людей. Безусловно, подобный спектакль является одним из интереснейших жанров, где исполнитель вместе со зрителями заново осмысливает "энциклопедию русской жизни". Каждый такой спектакль делается "здесь и сейчас" и поэтому является абсолютно уникальным явлением. В спектакле прозвучит музыка выдающегося композитора Сергея Прокофьева, а исполнит ее на фортепиано Наталья Гаврилова. Изысканный и духовный спектакль "Евгений Онегин" в исполнении Дмитрия Дюжева никого не оставит равнодушным и поможет вновь оценить шедевр мировой литературы. Спектакль пройдет в субботу, 25 марта, в 19.00.

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В Русском театре в субботу можно увидеть пьесу "Фюрер, прикажи!". Сама пьеса написана в форме монолога австрийской еврейки, которая любила и боготворила своего фюрера. Для автора эта тема очень личностная: ее прабабушка погибла в одном из концентрационных лагерей. В своей дипломной работе выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Виталий Когут вместе с тремя студентками-выпускницами Вильяндиской академии культуры Тартуского университета – Екатериной Бурдюговой, Даяной Загорской и Карин Ламсон – пробует пройти путь страсти, эйфории и разочарования австрийской девушки. Возможно ли понять героиню пьесы, простить или принять? Какова цена искупления, если оно в принципе возможно? Спектакль состоится в субботу, 25 марта, в 18.00 на сцене Русского театра Эстонии.

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В Таллинн с гастролями приезжает группа "Воскресенье" с программой "Лучшие песни". "Как вы яхту назовете – так она и поплывет". Назовите группу "Машина Времени" — и она покатится, подминая под себя годы. У слова "воскресенье" есть два смысла — и оба они применительно к истории группы верны. Она действительно относится ко всей обязательной программе шоу-бизнеса довольно расслабленно, существуя уже 35 лет в режиме "выходного дня". И ни одна другая группа в истории российской рок-музыки не распадалась и не воскресала так часто, в самых неожиданных составах и под самыми разными названиями. В субботу, 25 марта, группа выйдет на сцену Rock Cafe в 21.00 с программой "Лучшие песни"!

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Воскресенье, 26 марта

Музыкально-цирковое представление по мотивам сказки про Буратино порадует в это воскресенье самых маленьких зрителей. Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе, по прозванию Сизый Нос. Однажды ему попалось под руку обыкновенное полено для топки очага. Так начинается всеми любимая сказка о Буратино. Этот мальчик переживает массу приключений вместе со своими друзьями очаровательной куклой Мальвиной и спокойным и немного отстраненным Пьеро. Они спасаются от Карабаса Барабаса, хитрющей лисы Алисы и кота Базилио. В спектакле принимают участие артисты из Санкт-Петербурга, цирковые артисты из Украины и Литвы, а также артисты Русского Драматического театра Эстонии и театра танца Рада Таллинн. Яркие костюмы, декорации, прекрасная сцена, музыка, участие цирковых артистов и еще много интересного ждет детей и взрослых на весенних каникулах в воскресенье, 26 марта, в концертном доме Nordea в 13.00.

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Приглашаем Вас на захватывающую экскурсию в Таллиннский ботанический сад. Экскурсовод, Екатерина Богомаз, поможет Вам окунуться в атмосферу запахов и тепла в Таллиннском ботаническом саду, увидеть экзотические растения и послушать интересные истории о них, или узнать необычные факты. Экскурсия состоится 26 марта в 13.00 и продлится 1,5 часа. Регистрация обязательна по e-mail: info@guideclub.ee.

Артист Русского театра Эстонии Сергей Черкасов представит поэзо-концерт "Л.Ю.Б.Л.Ю." по произведениям Владимира Владимировича Маяковского. Мало кто знает Маяковского, как тончайшего лирика с трепетной и очень ранимой душой. Маяковского одни ругали, другие хвалили, одни до сих пор видят в нем большого талантливого художника, другие отказывают ему во всем. Поэтический концерт Сергея Черкасова состоится 26 марта, в воскресенье, в 19.00, в кафе "Пушкин" по адресу: Нарвское шоссе 36.

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