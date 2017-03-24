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Министерство образования планирует вывести из Таллинна около 100 рабочих мест ({{commentsTotal}})

Из Таллинна на периферию хотят вывезти 1000 госслужащих. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония
BNS

Министерство образования и науки планирует в рамках плана о переводе госучреждений за пределы столицы вывести из Таллинна около 100 рабочих мест.

Согласно представленному правительству предварительному плану, к марту 2019 года из столицы переведут около 100 работников административной сферы Министерства образования и науки.

"Нет конкретных решений о том, какие рабочие места будут переведены и куда. Прежде, чем принять решение, мы проанализируем ситуацию и обсудим доступные варианты. После этого можно будет говорить и о конкретных рабочих местах", - сказал пресс-секретарь Министерства образования и науки Арго Керб.

На кабинетном заседании в четверг правительство, обсуждая переезд госучреждений, постановило, что каждое министерство в мае представит точный план действий в своей сфере. Всего план коснется примерно 1000 работников 40 госучреждений.

Редактор: Артур Тооман



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