Министерство образования планирует вывести из Таллинна около 100 рабочих мест

Министерство образования и науки планирует в рамках плана о переводе госучреждений за пределы столицы вывести из Таллинна около 100 рабочих мест.

Согласно представленному правительству предварительному плану, к марту 2019 года из столицы переведут около 100 работников административной сферы Министерства образования и науки.

"Нет конкретных решений о том, какие рабочие места будут переведены и куда. Прежде, чем принять решение, мы проанализируем ситуацию и обсудим доступные варианты. После этого можно будет говорить и о конкретных рабочих местах", - сказал пресс-секретарь Министерства образования и науки Арго Керб.

На кабинетном заседании в четверг правительство, обсуждая переезд госучреждений, постановило, что каждое министерство в мае представит точный план действий в своей сфере. Всего план коснется примерно 1000 работников 40 госучреждений.