Канцлер права Юлле Мадизе через Госсуд добивается отмены новых алкогольных акцизов

Канцлер права Юлле Мадизе просит Госсуд признать недействительными пункты поправок к закону о подоходном налоге, закону о социальном налоге и другим законам, которые предусматривают ускоренный рост алкогольных акцизов, поскольку считает их противоречащими конституции.

"Государство может нарушать срочное обещание только в исключительных обстоятельствах, например, при тяжелом экономическом кризисе. В случае дополнительного повышения алкогольного акциза такой исключительной ситуации не было. От нарушения свободы предпринимательства и принципа оправданного ожиданию страдают производители, импортеры и продавцы, в том числе небольшие магазины, подверженные влиянию приграничной торговли", - написала Мадизе председателю госсуда Прийту Пикамяэ.

Даже если Госсуд сочтет, что в данном случае Рийгикогу имел право поднять акцизные ставки, Мадизе просит суд пояснить соответствие примененной регуляционной техники принципам правового государства и демократии. "Поскольку Рийгикогу в течение предшествующего десятилетия неоднократно давал срочные обещания, а позже нарушал их, мнение Госсуда о допустимости подобной практики и возможных исключениях крайне важно для гарантии стабильности правопорядка и предпринимательской среды", - отметила Мадизе.

Мадизе в своем письме указывает на противоречия между принципами демократии и правовой надежности. "Отношения между происходящими из статьи 10 конституции принципами оправданного ожидания и демократии являются напряженными: первый принцип требует стабильности правопорядка, а второй уполномочивает Рийгикогу постоянно менять правопорядок. Эти два базовых принципа конституции особенно четко вступают в конфликт, когда срочную правовую регуляцию поспешно делают более невыгодной", - отметила канцлер права.

Она указала на то, что в 2013 году Госсуд в пункте 69 решения по плате за добычу полезных ископаемых занял ту позицию, что принцип демократии ограничивает принцип оправданного ожидания, но в то же время подчеркнул сильные правомерные ожидания лиц, происходящие из срочной правовой регуляции.