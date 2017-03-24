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МВД Украины назвало имя убийцы Дениса Вороненкова ({{commentsTotal}})

В Киеве был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Автор: TASS/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова убил служивший в нацгвардии гражданин Украины Павел Паршов, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Геращенко утверждает, что, хотя Паршов официально никогда не выезжал за пределы Украины, на самом деле он тайно перешел через границу с Белоруссией и отправился в Россию, где прошел "курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД", передает Би-Би-Си.

После этого, считает Геращенко, Паршов по заданию российских спецслужб внедрился в национальную гвардию, а через некоторое время уволился из нее. Российская сторона это заявление советника главы украинского МВД пока не прокомментировала.

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, в 2016 году бежавший на Украину и выступавший оттуда с разоблачительными заявлениями в адрес российских властей, был убит в четверг днем в центре Киева.

Киллер, застреливший Вороненкова и сам раненный его охранником, скончался в больнице. У него нашли паспорт на имя гражданина Украины, объявленного в розыск за ряд преступлений.

В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал две возможных версии причин убийства - это дача Вороненковым показаний по делу экс-президента Виктора Януковича и намерение бывшего депутата расследовать коррупцию в российских госструктурах - в частности, контрабанду через территорию Украины, которой якобы занимались сотрудники ФСБ.

Незадолго до брифинга генпрокурора президент Украины Петр Порошенко прямо назвал убийство Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны России". В МИД России в ответ заявили, что слова Порошенко о "российском следе" в убийстве Вороненкова говорят о том, что расследование этого преступления не может быть объективным.

В середине февраля бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, Вороненков стал организатором мошеннической схемы при продаже здания на Международной улице в Москве, которое принадлежало ООО "Тома".

Редактор: Ирина Киреева



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