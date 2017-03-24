Опубликована видеозапись убийства Дениса Вороненкова

Момент убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова попал на видео. Запись предоставили "РБК-Украина" источники в следственных органах. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова убил служивший в нацгвардии гражданин Украины Павел Паршов,

Видеозапись, на которой запечатлен момент убийства Вороненкова, появилась в интернете. Ее обнародовало издание "РБК-Украина", которому ее предоставили источники в правоохранительных органах, передает "Интерфакс".

На записи видно, как мужчина в светлых штанах и жилете нагоняет двух пешеходов - одного в темном, Вороненкова, и его охранника в светлой куртке. Он несколько раз стреляет в упор в экс-депутата и пытающегося защитить его охранника, которые после выстрелов падают на землю. При этом телохранитель, уже лежа, стреляет в нападавшего, когда тот пытается скрыться с места преступления за углом здания (эта область уже не попадает в зону видимости камеры).

МВД Украины назвало имя убийцы Дениса Вороненкова

Геращенко утверждает, что, хотя Паршов официально никогда не выезжал за пределы Украины, на самом деле он тайно перешел через границу с Белоруссией и отправился в Россию, где прошел "курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД", передает Би-Би-Си.

После этого, считает Геращенко, Паршов по заданию российских спецслужб внедрился в национальную гвардию, а через некоторое время уволился из нее. Российская сторона это заявление советника главы украинского МВД пока не прокомментировала.

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, в 2016 году бежавший на Украину и выступавший оттуда с разоблачительными заявлениями в адрес российских властей, был убит в четверг днем в центре Киева.

Киллер, застреливший Вороненкова и сам раненный его охранником, скончался в больнице. У него нашли паспорт на имя гражданина Украины, объявленного в розыск за ряд преступлений.

В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал две возможных версии причин убийства - это дача Вороненковым показаний по делу экс-президента Виктора Януковича и намерение бывшего депутата расследовать коррупцию в российских госструктурах - в частности, контрабанду через территорию Украины, которой якобы занимались сотрудники ФСБ.

Незадолго до брифинга генпрокурора президент Украины Петр Порошенко прямо назвал убийство Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны России". В МИД России в ответ заявили, что слова Порошенко о "российском следе" в убийстве Вороненкова говорят о том, что расследование этого преступления не может быть объективным.

В середине февраля бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, Вороненков стал организатором мошеннической схемы при продаже здания на Международной улице в Москве, которое принадлежало ООО "Тома".