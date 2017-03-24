Договоры членов правления Больничной кассы продлили

Совет Кассы по безработице на сегодняшнем собрании единогласно принял решение продлить договоры членов правления Кассы по безработице на следующие пять лет.

Председатель совета, министр здоровья и труда Евгений Осиновский, оценил правление за проделанную работу. "Касса по безработице помогла успешно подготовить и запустить большие общественные изменения, будь то реформа трудоспособности или новая программа обучения для работающих людей, которая вступит в действие уже с 1 мая. Все предпринятые шаги модернизируют рынок труда Эстонии и вместе с тем меняют роль Кассы по безработице. Жду от Кассы по безработице, что она возьмет на себя ведущую роль и эффективно доведет эти реформы до конца", – сказал Осиновский.

По словам председателя правления Кассы по безработице Меэлиса Паавела, в следующие пять лет в условиях меняющейся ситуации на рынке труда роль ведомства усилится. "По-прежнему под нашим пристальным вниманием находятся люди с пониженной трудоспособностью и молодежь, которым нужна наша поддержка как при трудоустройстве, так и для того чтобы сохранить рабочее место".

В правление Кассы по безработице входят: председатель правления Меэлис Паавел и члены правления Эрик Аас, Реэлика Леэтмаа и Пилле Лиймал.