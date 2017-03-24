В Кремле прошла встреча Путина с Марин Ле Пен

В ходе встречи с кандидатом в президенты Франции российский лидер отметил, что РФ придает большое значение отношениям с этой страной и ни в коем случае не хочет влиять на предвыборную кампанию.

Россия придает очень большое значение отношениям с Францией, ни в коем случае не хочет влиять на президентские выборы в этой стране, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с кандидатом в президенты Франции, лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает ТАСС.

"Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом мы стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции", - сказал глава государства. Он отметил, что во Франции сейчас активно развивается предвыборная кампания. "Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, также, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США", - заключил Путин.

"Конечно, очень интересно было бы обменяться с Вами мнениями о том, как развиваются наши двусторонние отношения и о ситуации, которая складывается в Европе. Я знаю, что Вы представляете достаточно быстро развивающийся спектр политических сил европейских", - заметил российский лидер, поприветствовав Ле Пен в Москве.

Перед этой встречей кандидат в президенты Франции, находящаяся в РФ по приглашению российских парламентариев, посетила в Патриаршем дворце выставку, посвященную Людовику Святому и реликвиям Сен-Шапель. Ле Пен ознакомилась с экспозицией выставки.

В свою очередь, Ле Пен отметила, что у Франции с Российской Федерацией глубокие культурные, экономические и стратегические связи. "И особенно эта встреча важна, когда такая серьезная террористическая угроза нависла над нами", - сказала французский политик, поблагодарив Путина за встречу.

На встрече в Госдуме Марин ле Пен призвала снять санкции с России

На встрече с членами комитета Госдумы по международным делам кандидат в президенты Франции заявила, что главные вызовы для мирового сообщества сейчас - это глобализм и исламский фундаментализм, передает Русская служба Би-би-си.

"Дело в том, что в настоящий момент проблемы, с которыми сталкивается Франция, в большинстве своем можно резюмировать следующим образом: Франция перестала быть суверенной страной", - заявила Ле Пен членам комитета Госдумы.

Ле Пен покинула Госдуму РФ без комментариев прессе. После ее встречи со спикером Госдумы Володиным был запланирован подход к журналистам, и на брифинг собралось несколько десятков репортеров.

Однако им было сообщено, что кандидат в президенты Франции в связи с плотным графиком уже покинула здание российского парламента.

Первый тур выборов во Франции пройдет 23 апреля, на 7 мая намечен второй - в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет большинства голосов. Этого, правда, не случалось с 1958 года.