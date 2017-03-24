На битве подушками в Йыгева постараются установить рекорд Гиннеса

В субботу, 25 марта, в Йыгева во второй раз пройдет самый большой в мире бой подушками.

На мероприятии с амбициозным названием организаторы надеются установить рекорд Гиннеса, а для этого в сражении должны поучаствовать 6000 человек, пишет menu.err.ee.

"Все зависит от того, какая будет завтра утром погода. На мероприятие съедутся участники со всей Эстонии, кто-то приедет на машине, кто-то — на автобусе. Мы надеемся, что сумеем установить новый рекорд", - сказал организатор боя Ленель Кару.

Бой подушками пройдет на стадионе в Йыгева, а для участия нужно взять с собой подушку, хорошее настроение и веселую компанию. Перьевые и жесткие подушки использовать запрещено.

"Особых правил у нас не не будет. Поскольку мероприятие пройдет на стадионе, то даже падать будет не больно", - отметил Кару.

Ворота откроют в 11:30, а битва начнется в 12:30.

Видео с прошлогоднего мероприятия: