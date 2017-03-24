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Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро ({{commentsTotal}})

Убытки ЭЖД выросли. Автор: Сийм Лыви/ERR
Экономика
Экономика
BNS

В прошлом году убытки государственной компании Eesti Raudtee AS увеличились почти в два раза с 6,3 млн евро до 10,8 млн евро. Оборот компании сократился на 10,6% до 43,3 млн евро.

После покрытия убытков за счет прибыли прошлых лет остаток нераспределенной прибыли Eesti Raudtee составляет 75,2 млн евро, сообщается в отчете за финансовый год.

В 2016 году инфраструктура Eesti Raudtee обработала 12,5 млн тонн грузов. По сравнению с предыдущим годом оборот перевозок сократился на 18,7% (2,9 млн тонн). Основным партнером по перевозкам была Россия, откуда в направлении Эстонии отправились 7,4 млн тонн грузов и куда из Эстонии отправились 430 000 тонн грузов. Перевозки из России сократились на 22,7%, а в Россию - на 8%.

В 2016 году продолжал расти оборот пассажирских железнодорожных перевозок внутри страны. Однако в отличие от грузоперевозок, пассажирские поезда не платят госкомпании деньги за километраж. Поэтому Elron заплатил за пользование инфраструктурой в 2016 году всего 2,96 млн евро, что на 11,7% больше, чем было выплачено в 2015 годом.

Таким образом, это означает, что для компании в завершившемся финансовом году расчеты, основанные на методике подсчета тонно-километров брутто и поездо-километров за год превысили максимальный уровень и вступили в силу "потолки" платы. В связи с чем компания, согласно отчету, не получила 28,2 млн евро за пользование железнодорожной инфраструктурой.

"Хотя для компании по-прежнему важно повышать эффективность своей деятельности и тем самым сокращать затратную базу управления инфраструктурой, настолько значительное сокращение расходов, как и отказ от восстанавливающих инвестиций для компенсации неполученных доходов не являются целесообразным шагом", - сообщается в отчете.

Правление Eesti Raudtee на общих собраниях 2013, 2014 и 2015 сообщало владельцу о неэффективности действующей методики подсчета платы за пользование инфраструктурой. Из-за отсутствия решения компания до сих пор была вынуждена отложить ряд необходимых для поддержания качества железнодорожной инфраструктуры инвестиций.

В 2016 году Eesti Raudtee инвестировала в общей сложности 15,4 млн евро, тогда как размер необходимых для поддержания качества железнодорожной инфраструктуры инвестиций должен быть, по подсчетам компании, вдвое больше. Евросубсидии составили от суммы инвестиций 11,4 млн евро, эта сумма использовалась для реновации участков железной дороги Тапа-Тарту.

В 2017 году компания планирует продолжать инвестиции в железнодорожную инфраструктуру при поддержке структурных средств ЕС. Главные проекты — реконструкция железной дороги Тапа-Тарту, в также второй этап капитального ремонта железных дорог Таллинн-Кейла-Палдиски и Кейла-Рийзипере. На собственные средства компания планирует финансировать покупку тяжелого транспорта для трех дорожно-строительных бригад (600 000 евро) и ремонт вагонов и подъемных кранов (300 000 евро). Всего в 2017 году планируется инвестировать 13,1 млн евро, в том числе 8,6 млн евро составит финансирование из структурных фондов ЕС.

Среднее число работников Eesti Raudtee сократилось в прошлом году на 16 до 799 человек, расходы на зарплаты составили 12,7 млн евро.

Редактор: Артур Тооман



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