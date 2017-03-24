Новым худруком Раквереского театра станет Пеэтер Раудсепп

Стали известны результаты конкурса на должность художественного руководителя Ракверского театра. С нового сезона им станет Пеэтер Раудсепп, который в ближайшее время (премьера намечена на 28 апреля) поставит спектакль "Валентинов день" по пьесе Ивана Вырыпаева в Русском театре.

Конкурс был объявлен SA Rakvere Teatrimaja в конце прошлого года.

Раудсепп работал в Раквереском театре с 1996 по 2001 год постановщиком, а с 1999 по 2001 год - заведующим литературной части.

С 2013 года входил в совет SA Rakvere Teatrimaja.

Раудсепп долгое время работал преподавателем в Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, затем перебрался в Академию музыки и театра.

Нынешний худрук театра Юллар Сааремяэ как актер и режиссер продолжит тесное сотрудничество с Раквереским театром и в дальнейшем. Сааремяэ стал худруком в 1996 году.