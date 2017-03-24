rus.err.ee

Новым худруком Раквереского театра станет Пеэтер Раудсепп ({{commentsTotal}})

Пеэтер Раудсепп. Автор: Postimees/Scanpix
Культура
Культура

Осенью 2017 года новым художественным руководителем Раквереского театра станет Пеэтер Раудсепп.

Стали известны результаты конкурса на должность художественного руководителя Ракверского театра. С нового сезона им станет Пеэтер Раудсепп, который в ближайшее время (премьера намечена на 28 апреля) поставит спектакль "Валентинов день" по пьесе Ивана Вырыпаева в Русском театре.

Конкурс был объявлен SA Rakvere Teatrimaja в конце прошлого года.

Раудсепп работал в Раквереском театре с 1996 по 2001 год постановщиком, а с 1999 по 2001 год - заведующим литературной части.

С 2013 года входил в совет SA Rakvere Teatrimaja.

Раудсепп долгое время работал преподавателем в Вильяндиской академии культуры Тартуского университета, затем перебрался в Академию музыки и театра.

Нынешний худрук театра Юллар Сааремяэ как актер и режиссер продолжит тесное сотрудничество с Раквереским театром и в дальнейшем. Сааремяэ стал худруком в 1996 году.

Редактор: Виктор Сольц

пеэтер раудсепп


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах
Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро
Евгений Криштафович еще поборется за свое место в Свободной партии
Эстония проиграла Еврокомиссии в споре по сахарному штрафу
В выходные Эстония переходит на летнее время
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки

Два месяца назад съемочная группа программы журналистских расследований "Инсайт" посетила одно из мест проживания бездомных в Таллинне, которые пожаловались, что подростки из близлежащих домов периодически на них нападают. По словам бездомных, группы агрессивных подростков появляются регулярно, а 12 марта один из тех, кто дал интервью "Инсайт", был найден убитым.

Lisapealkiri
Евгения Криштафовича исключили из Свободной партии
ВИДЕО: Спасатели вытащили на берег рыбака, провалившегося под лед на озере Харку
"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные
Мнение / Интервью
В Таллинне текст "Тотального диктанта" зачитает Дмитрий Харатьян

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Харатьян прибудет в Таллинн специально, чтобы выступить в роли "диктатора" во время всемирной акции грамотности. В интервью ERR актер сказал, что такое предложение было для него неожиданностью и он очень ждет встречи с таллиннской аудиторией. Он также признался, что в школе имел четверку по русскому языку.

Цахкна: одни и те же люди сидят и правят
Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
Виктор Сольц: бред со смыслом
ИДА-ВИРУМАА
Ночью в Нарве сгорел автомобиль
ДТП в волости Йыхви: погибла 10-летняя девочка
ВИДЕО: Новое творение нарвской стрит-арт художницы Елены Колли
Горсобрание Нарвы не восстановило финансирование Нарвского музея
В Йыхви текст "Тотального диктанта" зачитает Александр Пашутин
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Под Тарту могут построить целлюлозный завод за миллиард евро
Новый водный центр хотят построить в малонаселенном районе, EAS верит в его рентабельность
ФОТО: в Эстонию привезли технику для тактической группы НАТО
ЗА РУБЕЖОМ
Полиция Бельгии обвинила в теракте водителя, пытавшегося врезаться в толпу
Александра Лукашенко официально пригласили в США
Бывший президент Египта Мубарак вышел из тюрьмы
В Кремле прошла встреча Путина с Марин Ле Пен
МВД Украины назвало имя убийцы Дениса Вороненкова
Порошенко попросит помощи НАТО в разминировании складов под Харьковом
ЭСТОНИЯ
Эстонское общество судей: личные выпады депутата парламента в отношении судей недопустимы

Эстонское общество судей считает недопустимыми личные выпады депутата парламента в отношении судей, поскольку это угрожает принципу разделения властей и сбалансированности, а также наносит ущерб авторитету судебной власти.

С субботы запрещен выход на лед водоемов Эстонии
Договоры членов правления Кассы по безработице продлили
Министерство образования планирует вывести из Таллинна около 100 рабочих мест
МВД предлагает упростить систему наказаний за легкие проступки
"Инсайт": можно ли оставить себе случайно найденное оружие?
Михкельсона прочат в новые лидеры IRL
ЭКОНОМИКА
Канцлер права Юлле Мадизе через Госсуд добивается отмены новых алкогольных акцизов
Долг правительственного сектора сократился
08:36
Стоимость жилья выросла в прошлом году на 4,7%
23.03
Грузооборот портов стран Балтии за два месяца 2017 года вырос на 2,5%
23.03
Концерн Baltika вновь вышел в прибыль
23.03
Elering заключил с Eesti Gaas договор о гарантированном запасе газа
23.03
ЕС предложит Великобритании после брексита зону свободной торговли
СПОРТ
Перед футбольным матчем с Хорватией гимн Эстонии исполнит хор Таллиннского университета
Наставник "Калева" объяснил неудачу в Балтийской лиге
Во втором круге турнира в Майами Контавейт сыграет против россиянки Макаровой
Новый сезон в женском футболе откроет матч за Суперкубок
Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Майами
Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Аугуст Энглас
Баскетбольный клуб "Калев/Крамо" будет рекламировать Таллинн за 40 000 евро
"Калев/Крамо" одолел минский "Цмоки" в Единой лиге ВТБ
КУЛЬТУРА
Новым худруком Раквереского театра станет Пеэтер Раудсепп
В Музее оккупаций открывается экспозиция о драме чехословацких евреев в ГУЛаге
Роман Виктюк о спектакле "Федра": поэтический театр – это вершина театра
На киноэкраны выходит совместный эстоно-узбекский фильм "Дом для русалок"
Eesti Laul
Кремль прокомментировал запрет на въезд российской участницы "Евровидения" в Украину
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
РАЗНОЕ
На битве подушками в Йыгева постараются установить рекорд Гиннеса
ФОТО: Метеорологи обновили атлас облаков
ETV+ в память о Лембите Ульфсаке покажет интервью с маэстро и фильм "Мандарины"
Юри Ратас примет участие в мероприятии "Eesti Vabariik 100" в эстонской церкви в Петербурге
На новой выставке в Летной гавани можно будет провести спасательную операцию
etv+
Последние новости
16:03
Эстонское общество судей: личные выпады депутата парламента в отношении судей недопустимы
15:53
Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах
15:40
Полиция Бельгии обвинила в теракте водителя, пытавшегося врезаться в толпу
15:20
Новым худруком Раквереского театра станет Пеэтер Раудсепп
14:20
Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро
14:09
Александра Лукашенко официально пригласили в США
14:05
Бывший президент Египта Мубарак вышел из тюрьмы
13:57
Эстония проиграла Еврокомиссии в споре по сахарному штрафу
13:55
На битве подушками в Йыгева постараются установить рекорд Гиннеса
13:44
В Кремле прошла встреча Путина с Марин Ле Пен
13:43
С субботы запрещен выход на лед водоемов Эстонии
12:58
"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные
12:55
Договоры членов правления Кассы по безработице продлили
12:43
МВД Украины назвало имя убийцы Дениса Вороненкова
Полезно знать
Топ читаемости
00:20
ДТП в волости Йыхви: погибла 10-летняя девочка
22.03
Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак
23.03
Организаторы "Евровидения" предложили Юлии Самойловой выступить по видеосвязи
23.03
Эстонские военные в Тапа переселятся в палатки, чтобы освободить казармы для коллег по НАТО
07:05
Ночью в Нарве сгорел автомобиль
23.03
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки
07:40
Евгения Криштафовича исключили из Свободной партии
13:57
Эстония проиграла Еврокомиссии в споре по сахарному штрафу
23.03
Бизнес потянулся в Тапа за солдатами НАТО
23.03
ВИДЕО: Новое творение нарвской стрит-арт художницы Елены Колли
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 23.03.2017 (20:00)

ПОГОДА
В пятницу переменная облачность, местами небольшие осадки, +1.. +6
Эстония
ВИДЕО: Спасатели вытащили на берег рыбака, провалившегося под лед на озере Харку
"Инсайт": можно ли оставить себе случайно найденное оружие?
Михкельсона прочат в новые лидеры IRL
Правительство снова не смогло принять решение о будущем Академии МВД
На ярмарке труда в Пярну предложили около 700 вакансий
Эксперты: проблемы детей с гиперактивностью надо решать на государственном уровне
За рубежом
"АК": от нового раунда межсирийских переговоров в Женеве не ждут больших результатов
Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании, ответственность взяло на себя ИГ
Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта
ВИДЕО: в центре Лондона прошли антитеррористические учения
В России годовщину крымских событий отметили спортивными состязаниями
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ