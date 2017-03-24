Эстонское общество судей: личные выпады депутата парламента в отношении судей недопустимы

Эстонское общество судей считает недопустимыми личные выпады депутата парламента в отношении судей, поскольку это угрожает принципу разделения властей и сбалансированности, а также наносит ущерб авторитету судебной власти.

Эстонское общество судей подчеркивает, что право каждого на справедливое и независимое судебное разбирательство обеспечивается тем надежнее, чем больше рассматривающий судебное дело судья защищен от направленных на него лично разного рода выпадов, инспирированных его профессиональной деятельностью, сообщили BNS из Эстонского общества судей.

"Право каждого человека на справедливое судебное обсуждение охватывает и право требовать и предполагать, что все вынесенные компетентными судами и вступившие в силу вердикты исполняются. Призыв представителя народа не выполнять вступившее в силу решение суда создает очевидную угрозу функционированию правового общества",- подчеркнули члены правления Эстонского общества судей в распространенном в пятницу совместном заявлении.

"Мы подчеркиваем, что с доводами судебных вердиктов можно не соглашаться, их можно оспорить, и, безусловно, это могут делать и депутаты парламента, однако невозможно допускать личные выпады против судей",- подчеркнули члены правления общества судей.

"Критика членами Рийгикогу судебных решений не опасна для правового государства, разделения властей и принципа независимости судебной власти. Однако опасность представляют произнесенные с трибуны парламента требования призвать судей к ответу за то, что они выполняли свои профессиональные обязанности, и вынесли приговор, осмыслив дело с точки зрения своей совести, в соотвествии с конституцией и законами Эстонской Республики" ,- говорится в заявлении.

"Если возникают какие-либо подозрения в отношении законности деятельности судей, следует провести контроль делопроизводста, согласно установленному порядку, в суде более высокой инстанции. Существует также порядок контролирования соответствия судебных решений праву по существу",- подтверждают судьи.

Эстонское общество судей осуждает высказывания Мартина Хельме и других депутатов, прозвучавшие на обсуждении в парламенте судебного решения о занесении в регистр народонаселения акта гражданского состояния в браке лиц одного пола. "Надеемся, что критика вступивших в силу судебных решений в дальнейшем будет звучать с соблюдением норм элементарной вежливости и в границах аргументированной дискуссии" ,- говорится в заявлении.

Совместное заявление подписали члены правления Эстонского общества судей Пеэтер Пяллин, Юри Ильвест, Хенн Йыкс, Хели Кяпп, Имби Сидок-Тоомсалу, Ингери Тамм, Леаника Тамм и Ану Уритам.