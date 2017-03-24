Ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне взяло ИГ

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне, в результате которого были убиты шестеро военнослужащих.

Исламисты заявили, что в нападении участвовали боевики кавказской части группировки, так называемого "Вилаята Кавказ", сообщает служба мониторинга Би-би-си.

Шестеро боевиков атаковали воинскую часть в районе чеченской станицы Наурская минувшей ночью, около двух часов по московскому времени.

Как говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета, боевики воспользовались сильным туманом и попытались проникнуть на территорию военного городка, однако караульные их заметили.

"В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы. У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников", - говорится в сообщении НАК.

В заявлении экстремистов, как и в официальных сводках, говорится о шести погибших военнослужащих и трех раненых. В ИГ подтвердили, что все шестеро нападавших были убиты.

С конца 2014 года несколько командиров организации "Имарат Кавказ", признанной террористической в России и США, присягнули на верность "Исламскому государству".

В июне 2015 года руководство ИГ объявило Северный Кавказ своей "провинцией".

"Исламское государство" признано в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.