Написавшая книгу про Ансипа журналистка станет советником по СМИ фракции EKRE

В конце апреля советником по СМИ парламентской фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) станет сотрудница экономической редакции изданий Eesti Päevaleht и Delfi Кадри Паас, которая в 2014 году вместе с Катарийной Крючковой написала скандальную книгу про Андруса Ансипа.

"Паас будет не просто пресс-секретарем, она будет заниматься коммуникацией в широком смысле этого слова", - заявил BNS председатель фракции Мартин Хельме.

Ранее общением со СМИ занимался советник фракции Урмас Эспенберг. "У него слишком большая нагрузка. У него хватает и другой работы", - отметил Хельме.

До EPL и Delfi Паас работала в газетах Äripäev и Õhtuleht.

В 2014 году в свет вышла книга Паас и Крючковой "Андрус Ансип — умный мальчик с плохим характером". Во время работы над книгой Паас и Крючкова обратились к тогдашнему премьер-министру Эстонии Ансипу с просьбой о сотрудничестве, однако он ответил отказом, сославшись на отсутствие времени и интереса. В то же время Ансип не был против выхода книги.

После выхода книги предприниматель Александр Кофкин подал в суд на журналисток. Иск касался содержания одной из глав книги под заголовком "Пестрое прошлое Ансипа", где рассказывается о созданном при участии Кофкина в конце 80-х годов совместном эстонско-швейцарском предприятии Estkompexim, а также о возможной связи предпринимателя с Комитетом госбезопасности СССР. Кофкин долгие годы являлся работодателем Ансипа.

В мае 2016 года авторы книги про Ансипа окончательно проиграли судебную тяжбу Кофкину и должны были выплатить ему 5000 евро.