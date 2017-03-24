Ээла-Марта ушла из своего дома в поселке Эмари волости Вазалемма вечером 22 марта и с тех пор у близких не было с ней контакта. Мобильный телефон девушки выключен.

Полиция разыскивает 15-летнюю Ээлу-Марту

Ээла-Марта ушла из своего дома в поселке Эмари волости Вазалемма вечером 22 марта и с тех пор у близких не было с ней контакта. Мобильный телефон девушки выключен.

Рост девушки 165 см, она худощавого телосложения. У неё светлые волосы, которые спереди более длинные и короче сзади. Когда она уходила из дома, то была одета в черную куртку, темные джинсы, черные ботинки с цепочкой. С собой у нее была черная сумка на ремне.

Полицейские разговаривали с друзьями девушки, но её местонахождение неизвестно. Девушка могла направляться в район Нымме в Таллинне.

Полиция просит всех, кто видел девушку, сразу же сообщить об этом по телефону службы экстренной помощи 112.