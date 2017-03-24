Юри Ратас: все дороги ведут в Рим

Шестьдестят лет назад, 25 марта 1957 года, по Римскому соглашению был заложен фундамент Европейского союза - союза, начинавшего как экономическое сообщество, а к настоящему времени удостоенного Нобелевской премии мира. Для Эстонии нынешний год является знаковым еще и потому, что в декабре исполняется 20 лет с того дня, когда по инициативе бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера Эстонию пригласили на переговоры о вступлении в Европейский союз.

А еще за десять лет до начала переговоров мы даже мечтать не могли об этом в по-прежнему оккупированной Эстонии.

Однако мир, демократия и европейская модель благополучия хрупки и требуют от нас постоянной заботы. В только что опубликованной Белой книге Европейской комиссии говорится, что на фоне мировых событий позиция Европы теряет силу как экономически, так и политически. Уже сейчас мы должны решить, будет ли Европа через десять или двадцать лет обладать голосом в решении вопросов мировой экономики и политики. Больше не является само собой разумеющимся, что и нынешнее столетие станет "Веком Европы", основанным на уважении международных правил и человеческого достоинства.

Созданное совместными усилиями европейцев – это все же нечто исключительное и неповторимое в человеческой истории. Для жителей Эстонии 25 марта означает в первую очередь годовщину мартовской депортации 1949 года. Мы на себе испытали агрессивное значение тоталитаризма и авторитарности, отсутствие чувства защищенности и само собой разумеющихся сегодня свобод. Поэтому понятно, что в институтах Запада и сотрудничестве с Западом эстонцы искали защиту и утверждение основанной на западных ценностях самостоятельности. Однако мы не можем и не должны забывать ни одного из двух значений 25 марта.

Самое большое достижение Европейского союза - это сохранение мира, безопасность и общее осуществление свобод. Осознание этих достижений и ценностей является крайне важным, особенно в эпоху, когда ложь и популизм ставят их под сомнение.

Здесь мы можем опереться на мост, построенный двумя великими личностями. Наш уважаемый ученый Юрий Лотман еще в 60-х годах вел переписку с проживавшим по другую сторону железного занавеса Умберто Эко. Эко объяснял суть семиотики как исследовательскую сферу, рассматривающую все, с помощью чего можно лгать. Лотман мог бы снабдить своего коллегу объемным исследовательским материалом, поскольку в то время мы здесь ощущали как раз большой дефицит правды и свободы. Мы должны вместе и ежедневно отстаивать европейские ценности, чтобы та эпоха не вернулась.

Европа не может застрять в прошлом

В 60-ю годовщину базового договора ЕС мы встречаемся в Риме не для того, чтобы отправить Европейский союз на пенсию, а для того, чтобы 27 стран подтвердили клятву продолжать вместе жить в мире и благополучии. Мы должны подумать, какими будут следующие десятилетия, и предложить решения также будущим поколениям.

Мы должны хранить и развивать то, что для нас важно – культурное и языковое многообразие, традиции, живую природу, заботливую социальную модель, а также огромный рынок, общую валюту и основные свободы. Разумеется, мы должны сохранять мир и предлагать чувство защищенности, но мы также должны объяснять изменяющуюся среду и то, что происходит в мире. Мы все понимаем, что изоляция от быстро развивающегося мира и страх перед технологическими изменениями не являются решениями.

Демократическая и социальная модель Европы идеальны, чтобы бороться со страхами людей перед меняющимися условиями. Вызовы нужно превращать в возможности, увеличивать свободы, бороться с препятствиями, поддерживать свободную торговлю и технологические изменения.

Установленные 60 лет назад четыре основных свободы Европейского союза привели нас всех в сегодняшний день. Эстония предложила, что будущими политическими и экономическими процессами можно управлять лучше, если свободный обмен данными стал бы пятой свободой. Изменения неизбежны, но Европа – это лучшее, что у нас есть. Лучшие дни закаленного в кризисах континента, несомненно, еще впереди.

Быстрая Европа

Самая большая ценность Римской декларации как документа заключается в определении общего курса и в том, что ее подписали все страны-члены Европейского союза. Все согласны с ее содержанием. Однако политические разногласия между Югом и Севером, Востоком и Западом, солидарностью, чувством ответственности и взаимоуважением вновь поставили на повестку дня дискуссию о методах работы. Дискуссию о том, насколько быстро кто-то желает сотрудничать и желает ли вообще.

Сейчас, по прошествии многих лет, можно сказать, что передача постоянного управления и роли «кризисного штаба» Европейскому совету по Лиссабонскому соглашению было очень дальновидным решением. Я лично считаю, что рабочие методы важны, но только ими одними не решить принципиальные разногласия, поскольку все же необходим консенсус по обсуждаемым сейчас вопросам в части еврозоны и миграции/ Шенгена.

В отношении кризисов мы должны дать ответ, что вместе переживем и следующие кризисы. На странах, имеющих общую валюту и внешнюю границу Шенгенской зоны, лежит особая ответственность. Различные методы работы могут в конечном итоге привести к одному результату, когда сами участники согласны с этим курсом и содержанием. К сожалению, вопрос часто сводится не к тому, кто пойдет с нами, а к тому, есть ли у кого-то право оставаться в стороне в данный момент. Очевидно, в обоснованном случае такое право должно быть. К «крупному соглашению» мы в Европе всегда приходили постепенно и широкомасштабно – будь то внутренний рынок, сельскохозяйственная политика, денежный союз или Шенген. В первую очередь все же должна быть создана фактическая солидарность между странами. Для тех, кто желает соглашений крупнее реальной жизни, демократическая система будет, видимо, всегда несовершенной.

В результате выборов во Франции и Германии может возникнуть дискуссия о европейском сотрудничестве в области обороны. Существующий базовый договор позволяет продвигаться вперед в этом вопросе и без привлечения к соглашениям всех государств. На самом деле это впервые, когда Эстония могла бы с самого начала находиться в кругу принимающих решение стран, поскольку к Шенгену и еврозоне мы присоединились в результате очень больших усилий.

В качестве участника сотрудничества в области обороны у нас была бы возможность находиться среди тех, кто определяет курс. А также вместе со странами-членами и союзниками кроме формирования общей культуры и единой картины опасности воздействовать на все общие оборонные расходы и инвестиции. Только представьте себе, если бы европейское сотрудничество в области обороны находилось на том же уровне, что и начатая в 1957 году политика в области сельского хозяйства или торговли, где мы с Америкой являемся абсолютно равными партнерами.

Место за столом переговоров для Эстонии является жизненно важным вопросом, как неизменно ее место в геополитике и политике безопасности. Поэтому вообще не должно возникать вопроса о том, должна ли Эстония участвовать в сотрудничестве с самого начала. Разумеется, это в наших интересах.

Возвращение Эстонии в Европу и возвращение Европы в Эстонию должны быть необратимы. Заложенный Леннартом Мери краеугольный камень внешней политики Эстонии – больше никогда не будем одни – по-прежнему действует. Это означает место Эстонии в ядре европейского сотрудничества.