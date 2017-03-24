rus.err.ee

Юри Ратас: все дороги ведут в Рим ({{commentsTotal}})

Юри Ратас. Автор: Сийм Лыви, ERR
Мнение
Мнение
Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

Шестьдестят лет назад, 25 марта 1957 года, по Римскому соглашению был заложен фундамент Европейского союза - союза, начинавшего как экономическое сообщество, а к настоящему времени удостоенного Нобелевской премии мира. Для Эстонии нынешний год является знаковым еще и потому, что в декабре исполняется 20 лет с того дня, когда по инициативе бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера Эстонию пригласили на переговоры о вступлении в Европейский союз.

А еще за десять лет до начала переговоров мы даже мечтать не могли об этом в по-прежнему оккупированной Эстонии.

Однако мир, демократия и европейская модель благополучия хрупки и требуют от нас постоянной заботы. В только что опубликованной Белой книге Европейской комиссии говорится, что на фоне мировых событий позиция Европы теряет силу как экономически, так и политически. Уже сейчас мы должны решить, будет ли Европа через десять или двадцать лет обладать голосом в решении вопросов мировой экономики и политики. Больше не является само собой разумеющимся, что и нынешнее столетие станет "Веком Европы", основанным на уважении международных правил и человеческого достоинства.

Созданное совместными усилиями европейцев – это все же нечто исключительное и неповторимое в человеческой истории. Для жителей Эстонии 25 марта означает в первую очередь годовщину мартовской депортации 1949 года. Мы на себе испытали агрессивное значение тоталитаризма и авторитарности, отсутствие чувства защищенности и само собой разумеющихся сегодня свобод. Поэтому понятно, что в институтах Запада и сотрудничестве с Западом эстонцы искали защиту и утверждение основанной на западных ценностях самостоятельности. Однако мы не можем и не должны забывать ни одного из двух значений 25 марта.

Самое большое достижение Европейского союза - это сохранение мира, безопасность и общее осуществление свобод. Осознание этих достижений и ценностей является крайне важным, особенно в эпоху, когда ложь и популизм ставят их под сомнение.

Здесь мы можем опереться на мост, построенный двумя великими личностями. Наш уважаемый ученый Юрий Лотман еще в 60-х годах вел переписку с проживавшим по другую сторону железного занавеса Умберто Эко. Эко объяснял суть семиотики как исследовательскую сферу, рассматривающую все, с помощью чего можно лгать. Лотман мог бы снабдить своего коллегу объемным исследовательским материалом, поскольку в то время мы здесь ощущали как раз большой дефицит правды и свободы. Мы должны вместе и ежедневно отстаивать европейские ценности, чтобы та эпоха не вернулась.

Европа не может застрять в прошлом

В 60-ю годовщину базового договора ЕС мы встречаемся в Риме не для того, чтобы отправить Европейский союз на пенсию, а для того, чтобы 27 стран подтвердили клятву продолжать вместе жить в мире и благополучии. Мы должны подумать, какими будут следующие десятилетия, и предложить решения также будущим поколениям.

Мы должны хранить и развивать то, что для нас важно – культурное и языковое многообразие, традиции, живую природу, заботливую социальную модель, а также огромный рынок, общую валюту и основные свободы. Разумеется, мы должны сохранять мир и предлагать чувство защищенности, но мы также должны объяснять изменяющуюся среду и то, что происходит в мире. Мы все понимаем, что изоляция от быстро развивающегося мира и страх перед технологическими изменениями не являются решениями.

Демократическая и социальная модель Европы идеальны, чтобы бороться со страхами людей перед меняющимися условиями. Вызовы нужно превращать в возможности, увеличивать свободы, бороться с препятствиями, поддерживать свободную торговлю и технологические изменения.

Установленные 60 лет назад четыре основных свободы Европейского союза привели нас всех в сегодняшний день. Эстония предложила, что будущими политическими и экономическими процессами можно управлять лучше, если свободный обмен данными стал бы пятой свободой. Изменения неизбежны, но Европа – это лучшее, что у нас есть. Лучшие дни закаленного в кризисах континента, несомненно, еще впереди.

Быстрая Европа

Самая большая ценность Римской декларации как документа заключается в определении общего курса и в том, что ее подписали все страны-члены Европейского союза. Все согласны с ее содержанием. Однако политические разногласия между Югом и Севером, Востоком и Западом, солидарностью, чувством ответственности и взаимоуважением вновь поставили на повестку дня дискуссию о методах работы. Дискуссию о том, насколько быстро кто-то желает сотрудничать и желает ли вообще.

Сейчас, по прошествии многих лет, можно сказать, что передача постоянного управления и роли «кризисного штаба» Европейскому совету по Лиссабонскому соглашению было очень дальновидным решением. Я лично считаю, что рабочие методы важны, но только ими одними не решить принципиальные разногласия, поскольку все же необходим консенсус по обсуждаемым сейчас вопросам в части еврозоны и миграции/ Шенгена.

В отношении кризисов мы должны дать ответ, что вместе переживем и следующие кризисы. На странах, имеющих общую валюту и внешнюю границу Шенгенской зоны, лежит особая ответственность. Различные методы работы могут в конечном итоге привести к одному результату, когда сами участники согласны с этим курсом и содержанием. К сожалению, вопрос часто сводится не к тому, кто пойдет с нами, а к тому, есть ли у кого-то право оставаться в стороне в данный момент. Очевидно, в обоснованном случае такое право должно быть. К «крупному соглашению» мы в Европе всегда приходили постепенно и широкомасштабно – будь то внутренний рынок, сельскохозяйственная политика, денежный союз или Шенген. В первую очередь все же должна быть создана фактическая солидарность между странами. Для тех, кто желает соглашений крупнее реальной жизни, демократическая система будет, видимо, всегда несовершенной.

В результате выборов во Франции и Германии может возникнуть дискуссия о европейском сотрудничестве в области обороны. Существующий базовый договор позволяет продвигаться вперед в этом вопросе и без привлечения к соглашениям всех государств. На самом деле это впервые, когда Эстония могла бы с самого начала находиться в кругу принимающих решение стран, поскольку к Шенгену и еврозоне мы присоединились в результате очень больших усилий.

В качестве участника сотрудничества в области обороны у нас была бы возможность находиться среди тех, кто определяет курс. А также вместе со странами-членами и союзниками кроме формирования общей культуры и единой картины опасности воздействовать на все общие оборонные расходы и инвестиции. Только представьте себе, если бы европейское сотрудничество в области обороны находилось на том же уровне, что и начатая в 1957 году политика в области сельского хозяйства или торговли, где мы с Америкой являемся абсолютно равными партнерами.

Место за столом переговоров для Эстонии является жизненно важным вопросом, как неизменно ее место в геополитике и политике безопасности. Поэтому вообще не должно возникать вопроса о том, должна ли Эстония участвовать в сотрудничестве с самого начала. Разумеется, это в наших интересах.

Возвращение Эстонии в Европу и возвращение Европы в Эстонию должны быть необратимы. Заложенный Леннартом Мери краеугольный камень внешней политики Эстонии – больше никогда не будем одни – по-прежнему действует. Это означает место Эстонии в ядре европейского сотрудничества.

юри ратас


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах
Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро
Опубликована видеозапись убийства Дениса Вороненкова
Эстония проиграла Еврокомиссии в споре по сахарному штрафу
В выходные Эстония переходит на летнее время
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки

Два месяца назад съемочная группа программы журналистских расследований "Инсайт" посетила одно из мест проживания бездомных в Таллинне, которые пожаловались, что подростки из близлежащих домов периодически на них нападают. По словам бездомных, группы агрессивных подростков появляются регулярно, а 12 марта один из тех, кто дал интервью "Инсайт", был найден убитым.

Lisapealkiri
Евгения Криштафовича исключили из Свободной партии
ВИДЕО: Спасатели вытащили на берег рыбака, провалившегося под лед на озере Харку
Написавшая книгу про Ансипа журналистка станет советником по СМИ фракции EKRE
Мнение / Интервью
Юри Ратас: все дороги ведут в Рим

Шестьдестят лет назад, 25 марта 1957 года, по Римскому соглашению был заложен фундамент Европейского союза - союза, начинавшего как экономическое сообщество, а к настоящему времени удостоенного Нобелевской премии мира. Для Эстонии нынешний год является знаковым еще и потому, что в декабре исполняется 20 лет с того дня, когда по инициативе бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера Эстонию пригласили на переговоры о вступлении в Европейский союз.

Цахкна: одни и те же люди сидят и правят
Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
В Таллинне текст "Тотального диктанта" зачитает Дмитрий Харатьян
ИДА-ВИРУМАА
Ночью в Нарве сгорел автомобиль
ДТП в волости Йыхви: погибла 10-летняя девочка
ВИДЕО: Новое творение нарвской стрит-арт художницы Елены Колли
Горсобрание Нарвы не восстановило финансирование Нарвского музея
В Йыхви текст "Тотального диктанта" зачитает Александр Пашутин
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Под Тарту могут построить целлюлозный завод за миллиард евро
Новый водный центр хотят построить в малонаселенном районе, EAS верит в его рентабельность
ФОТО: в Эстонию привезли технику для тактической группы НАТО
ЗА РУБЕЖОМ
Ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне взяло ИГ
Полиция Бельгии обвинила в теракте водителя, пытавшегося врезаться в толпу
Александра Лукашенко официально пригласили в США
Бывший президент Египта Мубарак вышел из тюрьмы
В Кремле прошла встреча Путина с Марин Ле Пен
Порошенко попросит помощи НАТО в разминировании складов под Харьковом
ЭСТОНИЯ
Полиция разыскивает 15-летнюю Ээлу-Марту

Ээла-Марта ушла из своего дома в поселке Эмари волости Вазалемма вечером 22 марта и с тех пор у близких не было с ней контакта. Мобильный телефон девушки выключен.

Эстонское общество судей: личные выпады депутата парламента в отношении судей недопустимы
С субботы запрещен выход на лед водоемов Эстонии
Договоры членов правления Кассы по безработице продлили
Министерство образования планирует вывести из Таллинна около 100 рабочих мест
Евгений Криштафович еще поборется за свое место в Свободной партии
МВД предлагает упростить систему наказаний за легкие проступки
ЭКОНОМИКА
Канцлер права Юлле Мадизе через Госсуд добивается отмены новых алкогольных акцизов
Долг правительственного сектора сократился
08:36
Стоимость жилья выросла в прошлом году на 4,7%
23.03
Грузооборот портов стран Балтии за два месяца 2017 года вырос на 2,5%
23.03
Концерн Baltika вновь вышел в прибыль
23.03
Elering заключил с Eesti Gaas договор о гарантированном запасе газа
23.03
ЕС предложит Великобритании после брексита зону свободной торговли
СПОРТ
Перед футбольным матчем с Хорватией гимн Эстонии исполнит хор Таллиннского университета
Наставник "Калева" объяснил неудачу в Балтийской лиге
Во втором круге турнира в Майами Контавейт сыграет против россиянки Макаровой
Новый сезон в женском футболе откроет матч за Суперкубок
Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Майами
Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Аугуст Энглас
Баскетбольный клуб "Калев/Крамо" будет рекламировать Таллинн за 40 000 евро
"Калев/Крамо" одолел минский "Цмоки" в Единой лиге ВТБ
КУЛЬТУРА
Новым худруком Раквереского театра станет Пеэтер Раудсепп
В Музее оккупаций открывается экспозиция о драме чехословацких евреев в ГУЛаге
Роман Виктюк о спектакле "Федра": поэтический театр – это вершина театра
На киноэкраны выходит совместный эстоно-узбекский фильм "Дом для русалок"
Eesti Laul
Кремль прокомментировал запрет на въезд российской участницы "Евровидения" в Украину
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
РАЗНОЕ
В Японии пенсионерам предлагают различные скидки за отказ от вождения
На битве подушками в Йыгева постараются установить рекорд Гиннеса
"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные
ФОТО: Метеорологи обновили атлас облаков
ETV+ в память о Лембите Ульфсаке покажет интервью с маэстро и фильм "Мандарины"
etv+
Последние новости
17:33
Юри Ратас: все дороги ведут в Рим
17:27
Полиция разыскивает 15-летнюю Ээлу-Марту
17:02
Ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне взяло ИГ
16:58
Написавшая книгу про Ансипа журналистка станет советником по СМИ фракции EKRE
16:35
В Японии пенсионерам предлагают различные скидки за отказ от вождения
16:14
Опубликована видеозапись убийства Дениса Вороненкова
16:03
Эстонское общество судей: личные выпады депутата парламента в отношении судей недопустимы
15:53
Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах
15:40
Полиция Бельгии обвинила в теракте водителя, пытавшегося врезаться в толпу
15:20
Новым худруком Раквереского театра станет Пеэтер Раудсепп
14:20
Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро
14:09
Александра Лукашенко официально пригласили в США
14:05
Бывший президент Египта Мубарак вышел из тюрьмы
13:57
Эстония проиграла Еврокомиссии в споре по сахарному штрафу
Полезно знать
Топ читаемости
00:20
ДТП в волости Йыхви: погибла 10-летняя девочка
22.03
Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак
23.03
Организаторы "Евровидения" предложили Юлии Самойловой выступить по видеосвязи
23.03
Эстонские военные в Тапа переселятся в палатки, чтобы освободить казармы для коллег по НАТО
07:05
Ночью в Нарве сгорел автомобиль
23.03
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки
13:57
Эстония проиграла Еврокомиссии в споре по сахарному штрафу
07:40
Евгения Криштафовича исключили из Свободной партии
23.03
Бизнес потянулся в Тапа за солдатами НАТО
23.03
ВИДЕО: Новое творение нарвской стрит-арт художницы Елены Колли
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 23.03.2017 (20:00)

ПОГОДА
В пятницу переменная облачность, местами небольшие осадки, +1.. +6
Эстония
ВИДЕО: Спасатели вытащили на берег рыбака, провалившегося под лед на озере Харку
"Инсайт": можно ли оставить себе случайно найденное оружие?
Михкельсона прочат в новые лидеры IRL
Правительство снова не смогло принять решение о будущем Академии МВД
На ярмарке труда в Пярну предложили около 700 вакансий
Эксперты: проблемы детей с гиперактивностью надо решать на государственном уровне
За рубежом
"АК": от нового раунда межсирийских переговоров в Женеве не ждут больших результатов
Исполнитель теракта в Лондоне родился в Великобритании, ответственность взяло на себя ИГ
Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта
ВИДЕО: в центре Лондона прошли антитеррористические учения
В России годовщину крымских событий отметили спортивными состязаниями
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ