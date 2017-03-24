"АК" разбиралась в причинах участившихся ДТП со смертельным исходом в Ида-Вирумаа

Десятилетний ребенок погиб в ДТП в четверг вечером под Йыхви. Это уже третья столь серьезная авария в регионе за последние две недели.

Вчера вечером на шоссе Таллинн-Нарва, в деревне Эдизе волости Йыхви столкнулись два легковых автомобиля, передает "Актуальная камера".

ДТП произошло, когда двигавшийся со стороны Кохтла-Ярве в сторону Йыхви автомобиль Honda, которым управляла 39-летняя женщина, резко затормозил, и в него сзади въехал автомобиль Toyota, за рулем которого был 34-летний мужчина. Экспертиза показала, что он был трезв.

"О причинах аварии сейчас сказать крайне сложно. Непонятно, что послужило причиной резкого торможения. Могу отметить, что дорога была сухая. Было уже темно, но видимость - хорошая. Этот участок является безопасным, полосы движения разделены и машины двигались в одном направлении", - говорит руководитель Йыхвиского отделения полиции Калле Куузик.

В результате аварии погибла пассажирка автомобиля Honda - 10-летняя девочка. Еще одна пассажирка - 12-летняя девочка - доставлена на скорой в больницу и находится там сейчас под наблюдением врачей. Водитель и пассажирка в другой машине не пострадали.

Это уже третья авария в Вирумаа за последнее время, когда гибнут люди. Ранее также под Йыхви в аварии с поездом погибли два человека, а на этой неделе в столкновении грузовика с легковым автомобилем под Хальяла жизни лишился еще один человек.

"Если проанализировать эти аварии, то явно выделяется человеческий фактор. Большинство водителей не соразмеряют ту ответственность, которую они несут, не только по отношению к себе, но и к другим участникам движения. Опасность начинается с себя. Если каждый водитель начнет управлять безопасно, то и последствий аварий станет меньше", - комментирует инструктор по вождению Николай Чуркин.

По предложению инструктора автошколы, в Эстонии возможно пригодился бы опыт Германии, когда за определенное количество нарушений водителей лишают прав и требуют пересдачи экзамена на вождение.

Несмотря на активную работу по предупреждению аварий, на дорогах продолжают встречаться пьяные водители и те, кто не соблюдает другие требования правил дорожного движения. При этом увеличение суммы штрафов тоже не решит проблему, считают в полиции.

"Мнение таково, что люди не должны бояться полицию, а должны следовать букве закона. Закон говорит четко и ясно, что находясь за рулем, нельзя отвлекаться на другую деятельность. Время от времени мы видим, как водители нарушают, и мы их наказываем. Я сам считаю, что увеличение штрафов - это не цель и не выход из ситуации. Уважение закона - вот что важнее", - отмечает Куузик.