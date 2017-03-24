Coop и Inbank перераспределили свое участие в покупке Krediidipank

AS Krediidipank подал ходатайство в Департамент конкуренции о слиянии, в результате чего 55% банка будет принадлежать компании Coop Eestil и 25% - Inbank. С осени Krediidipank будет называться Coop Bank.

В январе AS Inbank объявил, что сделка по покупке акций AS Krediidipank будет осуществляться в два этапа. На первом этапе Coop Eesti приобретет 59,7%, а Inbank - около 10% Krediidipank. После этого новый банк Coop Bank приобретет совместное дочернее предприятие Coop Eesti и Inbank - Coop Finants, а также совместное дочернее предприятие Eesti Krediidipank и Inbank - Krediidipank Finants, в результате участие в новом банке у Coop Eesti будет составлять 55%, у Inbank – 25%.

Krediidipank будет работать под своим прежним названием до осени 2017 года, затем он будет называться Coop Bank. До этого времени финансовое учреждение принадлежало "Банку Москвы“.

Цель покупки акций – создать совместно с Coop Eesti на основе действующих в Эстонии банков банк с четкой стратегией. Новый банк будет называться Coop Bank, говорится в сообщении Inbank бирже.

По словам исполнительного директора Coop Bank Маргуса Ринка, новый банк не будет конкурировать с крупными универсальными банками, а сосредоточится на обслуживании жителей сельских районов, которые уже сегодня являются клиентами Coop.