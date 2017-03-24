Актуальная камера 24.03.2017 (18:00)

Два месяца назад съемочная группа программы журналистских расследований "Инсайт" посетила одно из мест проживания бездомных в Таллинне, которые пожаловались, что подростки из близлежащих домов периодически на них нападают. По словам бездомных, группы агрессивных подростков появляются регулярно, а 12 марта один из тех, кто дал интервью "Инсайт", был найден убитым.
Шестьдестят лет назад, 25 марта 1957 года, по Римскому соглашению был заложен фундамент Европейского союза - союза, начинавшего как экономическое сообщество, а к настоящему времени удостоенного Нобелевской премии мира. Для Эстонии нынешний год является знаковым еще и потому, что в декабре исполняется 20 лет с того дня, когда по инициативе бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера Эстонию пригласили на переговоры о вступлении в Европейский союз.
К настоящему моменту вся полоса сухопутной границы расчищена от зарослей, в этом году можно разметить и контрольную линию по всей протяженности как по сухопутной границе, так и по водоемам.