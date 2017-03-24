МВД: вся полоса сухопутной границы расчищена от зарослей

К настоящему моменту вся полоса сухопутной границы расчищена от зарослей, в этом году можно разметить и контрольную линию по всей протяженности как по сухопутной границе, так и по водоемам.

По словам пресс-секретаря МВД, продолжается обустройство подъездных путей и инфраструктуры, установка на границе современной техники слежения, будут проложены патрульные дорожки, установлена охранная техника. Временная контрольная линия между Эстонией и Россией будет размечена в этом году по всей протяженности. На сухопутной границе и близ реки Наровы будут установлены около 700 пограничных столбов, а водную границу по реке Нарове и озерам Чудскому, Теплому и Псковскому обозначат пограничными буйками со специальной маркировкой.

В этом году предполагается освоить на работах, связанных с проектом границы, почти 22,2 млн евро. Поскольку некоторые работы ранее были отложены, то из бюджета 2016 года на проекты перенесено 16 млн евро из резерва правительства. Эта сумма будет использована на покрытие расходов по обустройству границы в 2018 году.

Сооружение восточной границы обойдется в общем примерно в 74 млн евро. Строительство пограничной зоны должно завершиться к 2019 году.