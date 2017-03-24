Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что финансирование готовивших провокации в стране вооруженных боевиков осуществлялось США и Германией. Об этом в пятницу, 24 марта, он сказал в ходе посещения Гродненской области, передает агентство БЕЛТА.

"Вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев. Большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на Mercedes разъезжают", — заявил Лукашенко, передает Лента.

Он добавил, что органы власти не должны бояться пресекать противоправные действия. "Испугаешься — мне будет плохо, а вам вообще невмоготу", — заключил белорусский лидер.

Днем ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил, что задержанные активисты группировок "Белый легион" и "Молодой фронт" собирались принять участие в массовых беспорядках. 21 марта Лукашенко сообщил о задержании двух десятков боевиков, готовивших вооруженную провокацию. "Один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — на Украине, в Литве или Польше — не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву", — рассказал глава государства.

В Вильнюсе слова Лукашенко назвали измышлениями, Киев обвинил белорусского лидера в оскорблении чести и достоинства украинцев.

20 марта Лукашенко заявил, что пятая колонна и бежавшие за границу отморозки при поддержке западных спецслужб намерены дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.