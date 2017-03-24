Больничная касса могла годами выплачивать сотни тысяч евро по поддельным счетам

Продолжает разворачиваться скандал вокруг Больничной кассы. Ведомство оказалось вовлечено в мошенническую схему и могло годами выплачивать по поддельным счетам сотни тысяч евро. Стал известен очередной случай, когда фирма по продажи медицинских приспособлений могла получать нечестный доход.

Об очередном скандале, в который оказалась вовлечена Больничная касса, стало известно после серии материалов передачи "Очевидец" на канале ETV. Журналистам удалось уличить несколько эстонских фирм по продаже медицинских приспособлений в предоставлении Больничной кассе поддельных счетов, передает "Актуальная камера".

Расследования вызвали настолько широкий резонанс в обществе, что информация о новых потенциальных мошенниках появляется едва ли не каждый день.

"Я купила себе фиксатор коленного сустава. Не там, о которых шла речь в сюжетах "Очевидца". Обнаружила, что по счету стоимость наколенника 105 евро. Но на упаковке от него цена 28,34 евро. Что-то здесь точно не отвечает реальности", - возмущается Марилийз.

Чтобы подтвердить вышесказанное, героиня показала съемочной группе "АК" счет, который фирма Jalakabinet направила в Больничную кассу.

По такой схеме, когда для пациента закупался дешевый товар, а в Больничную кассу отправлялись счета, в которых указывались дорогие изделия, сделанные по спецзаказу, несколько фирм могли выманить сотни тысяч евро. Ведомство уже инициировало расследование сделок с фирмой Tervise Abi и отправило сообщение о проступке в полицию.

"Ситуация, когда партнеры злоупотребляют нашим доверием, достойна сожаления. Мы со всей серьезностью отнеслись к произошедшему и на минувшей неделе передали в правоохранительные органы полученную информацию", - говорит председатель правления Больничной кассы Танель Росс.

21 марта в полиции завели уголовное дело на фирму Tervise Abi, которую подозревают в мошенничестве. В отношении остальных случаев правоохранительные органы сейчас изучают собранные доказательства. В полиции призывают граждан еще раз проверить счета за медицинские приспособления и при необходимости связаться с сотрудниками ведомства по адресу электронной почты majanduskuritegu@politsei.ee.