Министерства прорабатывают стратегию перевода чиновников из столицы в регионы

Тысяча госчиновников переедет из Таллинна в регионы - так решило правительство в четверг вечером. Министерства прорабатывают детальный план перевода сотрудников и создания новых мест вдали от эстонской столицы.

Правительство решило перенести тысячу рабочих мест в государственном секторе из Таллинна в уезды. Делается это для развития регионов. В среднем каждому министерству придется продумать стратегию перевода из столицы ста рабочих мест, передает "Актуальная камера".

По словам министра государственного управления Михаила Корба, практика прежних лет показывает, что только 25% сотрудников согласятся переехать и продолжить работу, а 75% будут сокращены.

"Есть какой-то процент и новых рабочих мест в этой программе, но большинство из них - это существующие рабочие места", - поясняет Корб.

Министерства еще только прорабатывают стратегию перевода чиновников из подконтрольных им ведомств в регионы, однако первые наброски уже имеются. Например, Министерство внутренних дел, которое должно перевести 100 рабочих мест, ставит перед собой три цели: во-первых, увеличить количество констеблей в регионах более чем на 50 человек, во-вторых, перевести 20 человек в Тарту для работы в центре инфотехнологий, в-третьих, пополнить ряды сил быстрого реагирования как в восточной, так и южной Эстонии.

Департамент статистики, который должен перевести 50 своих сотрудников в регионы, пока не имеет четкого плана, но уже видит первую проблему, с которой придется столкнуться.

"В Тарту и Вильянди у нас не хватает места в офисах не хватает, поэтому в ближайшем будущем придется переводить сотрудников в более просторные помещения", - говорит руководитель отдела Департамента статистики Реми Пруал.

Правительство договорилось, что в каждый уезд будет переведено по 30-50 рабочих мест, в какие регионы и какие места будут переведены - это министерства должны решить до 31 мая. Проект перевода тысячи рабочих мест госсектора в регионы должен быть выполнен к 2019 году.