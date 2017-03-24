МуПо: за последнюю неделю в Пирита было три случая нападения крупных собак на маленьких

В отделение Муниципальной полиции (МуПо) в Пирита поступило очередное заявление о нападении на собаку. По словам главного инспектора пиритаского отделения МуПо Маре Лутс, это уже третий случай нападения больших собак на маленьких за неделю.

Одна владелица собаки выгуливала своего питомца - золотого ретривера на улице Кюннапуу. Они остановились с собакой на мгновение у кустарника около дома номер 3, когда на них напала выскочившая из расположенного напротив садового участка большая собака темного окраса.

"Мы остановились на мгновение у кустов, и напротив из открытых ворот выбежала собака темного цвета. Прямо на нас", - рассказала женщина. В ходе нападения пострадал ретривер. Вышедший хозяин напавшего пса лишь крикнул: "Почему вы здесь гуляете!".

По словам женщины, напавший на них пес был без поводка, хотя ошейник на нем был. Вышедший хозяин собаки надел на нее поводок и неторопливо направился на прогулку. "Он хотя бы спросил, все ли у нас в порядке. Или извинился, или как-то объяснил. Моя собака выла от сильной боли. Но нет - ни слова", - рассказала возмущенная хозяйка ретривера.

Придя домой, выяснилось, что на правой передней лапе ретривера были три глубоких следа от укусов и одна небольшая рана. На улице, в темноте этого не заметили. В ветклинике сделали необходимые анализы, наложили швы, сделали уколы и другие процедуры.

Расследование показало, что в регистре у хозяина напавшей собаки числится даже два пса, с которыми и ранее происходили неприятные случаи.

По словам главного инспектора пиритаского отделения МуПо Маре Лутс, это уже третий случай нападения больших собак на маленьких за неделю. "Причина всех трех нападений — собака была без поводка или это была выбежавшая из-за ограды собака. Собака-собакой, но настоящая вина лежит на их с владельцах".

"Я постоянно подчеркиваю - владелец животного должен обеспечить, чтобы его любимец не представлял опасности для других. Во время прогулки собака обязательно должна быть на поводке. Если животное не привязано на своем участке, то обязанность владельца гарантировать, что оно не сможет оттуда выскочить", - сказала главный инспектор. На следующей неделе с владельцем напавшего пса предстоит серьезный разговор.

"В свете последних событий бросается в глаза, что все больше и больше появляется таких владельцев собак, которые равнодушны и безрассудны к окружающим. Появилась своего рода новая тенденция - главное - это я, моя собака и мой мир!", - добавила инспектор.