"Петербургский театральный сезон" впервые пройдет в Эстонии

Гостям фестиваля "Петербургский театральный сезон" в Эстонии покажут драматические и балетные спектакли, а также выставку кукол-марионеток из культурной столицы России.

Фестиваль "Петербургский театральный сезон" знакомит жителей разных стран с культурой России. Его главная задача - создание культурных, социальных и туристических контактов между Петербургом и другими странами. Каждый год - новая страна, передает "Актуальная камера".

"Программа "Петербургского театрального сезона" для Таллинна составлена таким образом, чтобы любая аудитория старше 16 лет смогла познакомиться с репертуаром нынешних петербургских театров и понять, чем мы живем", - говорит директор фестиваля Виктор Минков.

По словам Минкова, в Таллинн из Петербурга приедут 180 человек - четыре театра, которые в здании Русского театра покажут такие постановки, как "Женитьба Фигаро", "Мадам Бовари" и "В день свадьбы". А на сцене Национальной оперы "Эстония" пройдет представление звезд театра балета имени Якобсона.

"Еще мы привезем выставку кукол марионеток "Золотая коллекция" старейшего кукольного театра России - театра марионеток "Домини". Это куклы, которые в годы Ленинградской блокады были сохранены в запасниках Эрмитажа", - отмечает Минков.

"Петербургский театральный сезон" в Таллинне стартует 25 сентября. Все спектакли пройдут с синхронным переводом на эстонский язык.