Актер Русского театра Александр Ивашкевич прочитал школьникам сказку Андруса Кивиряхка

За музыкальное сопровождение отвечал Таллиннский камерный оркестр, передает "Актуальная камера".

"Сказки могут интересны не только детям, но и подросткам и даже нашим учителям, - говорит ученик 11 класса Михаил. - Концерт прошел вместо урока химии".

Однако химия все же возникла в школьном зале: между зрителями и выступающим. Проект "Молодежная филармония" взял старт два года назад. Правда, такие литературно-музыкальные концерты проходили в эстонских школах. Теперь же Таллиннская филармония прокладывает путь в русские гимназии.

"Цель проекта - привлечь молодежь к классической музыке", - говорит директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнц.

"Восприятие материала идет через эмоцию, а русские дети очень эмоциональны. Следует постараться, чтобы захватить их внимание, чтобы они вцепились в идею вместе с тобой", - отмечает Ивашкевич.

Проект не разовый, и осенью Таллиннская филармония отправится в следующую школу.