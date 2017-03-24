Актер Русского театра Александр Ивашкевич прочитал школьникам сказку Андруса Кивиряхка ({{commentsTotal}})
У школьников Кесклиннаской русской гимназии в пятницу прошел весьма необычный урок. Актер Русского театра Александр Ивашкевич прочитал ученикам сказку Андруса Кивиряхка "Старый сапог".
За музыкальное сопровождение отвечал Таллиннский камерный оркестр, передает "Актуальная камера".
"Сказки могут интересны не только детям, но и подросткам и даже нашим учителям, - говорит ученик 11 класса Михаил. - Концерт прошел вместо урока химии".
Однако химия все же возникла в школьном зале: между зрителями и выступающим. Проект "Молодежная филармония" взял старт два года назад. Правда, такие литературно-музыкальные концерты проходили в эстонских школах. Теперь же Таллиннская филармония прокладывает путь в русские гимназии.
"Цель проекта - привлечь молодежь к классической музыке", - говорит директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнц.
"Восприятие материала идет через эмоцию, а русские дети очень эмоциональны. Следует постараться, чтобы захватить их внимание, чтобы они вцепились в идею вместе с тобой", - отмечает Ивашкевич.
Проект не разовый, и осенью Таллиннская филармония отправится в следующую школу.
Редактор: Виктор Сольц