Сборная России по футболу проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче ({{commentsTotal}})
В пятницу, 24 марта, сборная России по футболу уступила команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2 в товарищеском матче, который состоялся в Краснодаре.
На 30-й минуте Джонатан Коджиа вывел ивуарийцев вперед. На 70-й минуте Уилфрид Заха удвоил преимущество гостей.
Сборная России, которая продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018, впервые проиграла команде с африканского континента.
Следующий товарищеский матч сборная России проведет 28 марта против команды Бельгии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".
Редактор: Виктор Сольц