rus.err.ee

Сборная России по футболу проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче ({{commentsTotal}})

Ивуарийский форвард Джонатан Коджиа празднует гол. Автор: AFP/Scanpix
Спорт
Спорт

В пятницу, 24 марта, сборная России по футболу уступила команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2 в товарищеском матче, который состоялся в Краснодаре.

На 30-й минуте Джонатан Коджиа вывел ивуарийцев вперед. На 70-й минуте Уилфрид Заха удвоил преимущество гостей.

Сборная России, которая продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018, впервые проиграла команде с африканского континента.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 28 марта против команды Бельгии. Встреча пройдет в Сочи на стадионе "Фишт".

Редактор: Виктор Сольц

сборная россии по футболу


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Больничная касса могла годами выплачивать сотни тысяч евро по поддельным счетам
"АК" разбиралась в причинах участившихся ДТП со смертельным исходом в Ида-Вирумаа
МВД: вся полоса сухопутной границы расчищена от зарослей
Эстония проиграла Еврокомиссии в споре по сахарному штрафу
Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах
МуПо: за последнюю неделю в Пирита было три случая нападения крупных собак на маленьких

В отделение Муниципальной полиции (МуПо) в Пирита поступило очередное заявление о нападении на собаку. По словам главного инспектора пиритаского отделения МуПо Маре Лутс, это уже третий случай нападения больших собак на маленьких за неделю.

Lisapealkiri
Евгения Криштафовича исключили из Свободной партии
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
Сборная России по футболу проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче
Мнение / Интервью
Юри Ратас: все дороги ведут в Рим

Шестьдестят лет назад, 25 марта 1957 года, по Римскому соглашению был заложен фундамент Европейского союза - союза, начинавшего как экономическое сообщество, а к настоящему времени удостоенного Нобелевской премии мира. Для Эстонии нынешний год является знаковым еще и потому, что в декабре исполняется 20 лет с того дня, когда по инициативе бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера Эстонию пригласили на переговоры о вступлении в Европейский союз.

Цахкна: одни и те же люди сидят и правят
Кузнецов о планах молодежного центра в Ласнамяэ: уличный спорт, трудные подростки и интеграция
В Таллинне текст "Тотального диктанта" зачитает Дмитрий Харатьян
ИДА-ВИРУМАА
Ночью в Нарве сгорел автомобиль
ДТП в волости Йыхви: погибла 10-летняя девочка
ВИДЕО: Новое творение нарвской стрит-арт художницы Елены Колли
Горсобрание Нарвы не восстановило финансирование Нарвского музея
В Йыхви текст "Тотального диктанта" зачитает Александр Пашутин
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак
Под Тарту могут построить целлюлозный завод за миллиард евро
Новый водный центр хотят построить в малонаселенном районе, EAS верит в его рентабельность
ЗА РУБЕЖОМ
Ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне взяло ИГ
Опубликована видеозапись убийства Дениса Вороненкова
Полиция Бельгии обвинила в теракте водителя, пытавшегося врезаться в толпу
Александра Лукашенко официально пригласили в США
Бывший президент Египта Мубарак вышел из тюрьмы
В Кремле прошла встреча Путина с Марин Ле Пен
ЭСТОНИЯ
Coop и Inbank перераспределили свое участие в покупке Krediidipank

AS Krediidipank подал ходатайство в Департамент конкуренции о слиянии, в результате чего 55% банка будет принадлежать компании Coop Eestil и 25% - Inbank. С осени Krediidipank будет называться Coop Bank.

Полиция разыскивает 15-летнюю Ээлу-Марту
Написавшая книгу про Ансипа журналистка станет советником по СМИ фракции EKRE
Эстонское общество судей: личные выпады депутата парламента в отношении судей недопустимы
С субботы запрещен выход на лед водоемов Эстонии
Договоры членов правления Кассы по безработице продлили
Министерство образования планирует вывести из Таллинна около 100 рабочих мест
ЭКОНОМИКА
Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро
Канцлер права Юлле Мадизе через Госсуд добивается отмены новых алкогольных акцизов
09:34
Долг правительственного сектора сократился
08:36
Стоимость жилья выросла в прошлом году на 4,7%
23.03
Грузооборот портов стран Балтии за два месяца 2017 года вырос на 2,5%
23.03
Концерн Baltika вновь вышел в прибыль
23.03
Elering заключил с Eesti Gaas договор о гарантированном запасе газа
СПОРТ
Перед футбольным матчем с Хорватией гимн Эстонии исполнит хор Таллиннского университета
Наставник "Калева" объяснил неудачу в Балтийской лиге
Во втором круге турнира в Майами Контавейт сыграет против россиянки Макаровой
Новый сезон в женском футболе откроет матч за Суперкубок
Из-за нехватки залов в Нарве баскетболист сборной Эстонии открыл свою школу в Ийзаку
Анетт Контавейт вышла в основную сетку турнира в Майами
Ушел из жизни двукратный чемпион мира по борьбе Аугуст Энглас
Баскетбольный клуб "Калев/Крамо" будет рекламировать Таллинн за 40 000 евро
"Калев/Крамо" одолел минский "Цмоки" в Единой лиге ВТБ
КУЛЬТУРА
Новым худруком Раквереского театра станет Пеэтер Раудсепп
В Музее оккупаций открывается экспозиция о драме чехословацких евреев в ГУЛаге
Роман Виктюк о спектакле "Федра": поэтический театр – это вершина театра
На киноэкраны выходит совместный эстоно-узбекский фильм "Дом для русалок"
Eesti Laul
Кремль прокомментировал запрет на въезд российской участницы "Евровидения" в Украину
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
РАЗНОЕ
В Японии пенсионерам предлагают различные скидки за отказ от вождения
На битве подушками в Йыгева постараются установить рекорд Гиннеса
"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные
В выходные Эстония переходит на летнее время
ФОТО: Метеорологи обновили атлас облаков
Последние новости
20:38
Больничная касса могла годами выплачивать сотни тысяч евро по поддельным счетам
20:13
Сборная России по футболу проиграла Кот-д'Ивуару в товарищеском матче
19:56
МуПо: за последнюю неделю в Пирита было три случая нападения крупных собак на маленьких
19:18
Лукашенко обвинил США и Германию в финансировании боевиков в Белоруссии
18:52
МВД: вся полоса сухопутной границы расчищена от зарослей
18:30
"АК" разбиралась в причинах участившихся ДТП со смертельным исходом в Ида-Вирумаа
18:22
Coop и Inbank перераспределили свое участие в покупке Krediidipank
18:17
Актуальная камера 24.03.2017 (18:00)
17:33
Юри Ратас: все дороги ведут в Рим
17:27
Полиция разыскивает 15-летнюю Ээлу-Марту
17:02
Ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне взяло ИГ
16:58
Написавшая книгу про Ансипа журналистка станет советником по СМИ фракции EKRE
16:35
В Японии пенсионерам предлагают различные скидки за отказ от вождения
16:14
Опубликована видеозапись убийства Дениса Вороненкова
Эстония
ВИДЕО: Спасатели вытащили на берег рыбака, провалившегося под лед на озере Харку
"Инсайт": можно ли оставить себе случайно найденное оружие?
"Инсайт": бездомные считают, что бомжа в Ласнамяэ убили местные подростки