Проживающие в Хаапсалу беженцы обеспокоены тем, кто с апреля будет им помогать

Сегодня перед зданием горуправы Хаапсалу собрались проживающие в городе беженцы, чтобы выразить озабоченность по поводу смены организации, предоставлявшей услуги опорных лиц.

До сих пор проживающими в Хаапсалу беженцами занималось недоходное объединение Pagula, с апреля его сменит Johannes Mihkelsoni Keskus (Центр Йоханнеса Михкельсона), который до сих пор использовал Pagula в качестве своего субподрядчика, сообщила "Актуальная камера" на эстонском языке.

Представители беженцев, Центра Йоханнеса Михкельсона и городских властей договорились вновь встретиться в понедельник, 27 марта, чтобы спокойно выяснить, что и как будет меняться, и кто будет предлагать беженцам услуги опорных лиц.