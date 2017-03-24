В Табасалу открыт комплекс Eesti Vanglatööstus

В пятницу, 24 марта, в Табасалу открыт новый производственный комплекс AS Eesti Vanglatööstus, где смогут трудиться также и заключенные.

По словам руководителя предприятия Вольдемара Неллиса, главная цель организованного здесь производства — возвращение заключенных в общество. Это подразумевает обучение, развитие и закрепление трудовых навыков. "Мы действуем исходя из того, чтобы люди, которые освобождаются из тюрьмы, получили возможность лучше устроиться на свободе. У нас состоящий из заключенных рабочий контингент обновляется ежегодно примерно на 75%, мы представляем собой именно профессионально-техническое училище", - пояснил Неллис.

Как отметил принявший участие в открытии комплекса министр юстиции Урмас Рейнсалу, следует увеличить роль государства в деятельности AS Eesti Vanglatööstus, направляя на работу как можно больше заключенных, обеспечив им профессиональную подготовку и хорошие условия труда, чтобы снизить в будущем вероятность их возвращения на преступный путь.

Министерство юстиции в 2001 году в целях охвата заключенных трудовой деятельностью организовало на 100% принадлежащее государству акционерное общество AS Eesti Vanglatööstus.