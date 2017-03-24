Сборная Эстонии по футболу готова дать бой Кипру

Футболисты сборной Эстонии завершают подготовку к своему первому матчу в этом году - на выезде против команды Кипра. В субботу, 25 марта, отборочный поединок чемпионата мира-2018 телеканал ETV+ покажет в прямом эфире.

Подготовку к отборочному матчу с командой Кипра сборная Эстонии провела в греческом городе Салоники. Все игроки приехали здоровыми, что порадовало тренерский штаб, передает "Актуальная камера".

В матче Кипр - Эстония нет явного фаворита. Оба соперника равны по силам, это подтверждает и статистика.

Между собой команды провели две официальные встречи в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2002 года. Оба матча завершились вничью с одинаковым счетом 2:2.

Гостевой матч наша команда также тогда проводила в марте, и к 60-й минуте проигрывала 0:2. Однако сначала Марко Кристал после паса Сергея Терехова смог сократить счет мощным ударом в верхний угол, а затем спустя минуту Райо Пийроя головой переправил второй мяч в ворота хозяев поля.

Эстонская команда, капитаном которой тогда был нынешний наставник Мартин Рейм, смогла проявить характер. И об этом должны помнить футболисты нового поколения, которые в субботу выйдут на поле стадиона в Никосии. Прямая трансляция матча Кипр - Эстония на телеканале ETV+ начнется в 18:55.