Власти Отепя планируют вернуть холму Линнамяги статус туристической достопримечательности

Вырубка деревьев на холме Линнамяги в волости Отепя продолжается. Власти планируют вернуть историческому месту статус туристической достопримечательности, чтобы обеспечить холму доступность и внешнюю привлекательность.

В 1224 году возвышающийся над Отепя холм Линнамяги (Городская гора), и существовавшее на нем городище послужили сценой одного из важнейших сражений древних эстов против крестоносцев. С тех пор прошло несколько веков, и историческое место давно успело зарасти лесом, передает "Актуальная камера".

В прошлом году около 200 кубометров больных и поврежденных деревьев было срублено в соответствии с разрешением, полученным местными властями.

"Работы не закончены, нужно убрать еще 40-50 кубометров, поскольку эти ели не гармонируют с рельефом холма", - говорит заместитель председателя волостного собрания Отепя Яанус Райдал.

По документам территория холма считается лесной зоной, но администрация волости намерена пойти еще дальше и инициировать новую детальную планировку.

"Сейчас это лесная зона, которую мы обязаны снова засадить лесом, но мы взвешиваем возможность инициировать детальную планировку, согласно которой целевое предназначение земли будет изменено. Таким образом мы смогли бы начать рассматривать эту землю как парк", - поясняет волостной старейшина Отепя Калев Лауль.

По задумке волостных властей в будущем Городская гора должна стать важным элементом туристической карты Отепя, чему способствует ее местонахождение между церковью, в которой был освящен первый сине-черно-белый флаг, и центром лыжного спорта Техванди.

Впрочем, дальнейшие шаги по облагораживанию холма предстоит предпринимать уже следующему созыву волостного собрания.