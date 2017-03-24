В субботу осадки, +1..+5

Гребень высокого давления уходит из Прибалтики на восток, и в субботу днем к нам придет ложбина низкого давления с осадками.

В начале ночи небольшая и переменная облачность. После полуночи облачность увеличится и к утру на западе страны пойдет снег, мокрый снег и дождь. Ветер западных направлений 2-6 м/с, на побережье юго-западный ветер до 10 м/с. Температура воздуха -4...+1°C.

Днем облачно с прояснениями. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, осадки пойдут на убыль. Ветер западных направлений 2-8 м/с, во второй половине дня на островах северо-западный ветер до 10 м/с. Температура воздуха 1...5°C.